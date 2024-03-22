Действительно ли США просили Украину не атаковать российские НПЗ: эксперт объяснил, почему это не имеет смысла

По сообщению Financial Times, США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть. Так, за последнее время сырье выросло в цене на 15%. Это привело к повышению стоимости топлива в США как раз в тот момент, когда президент Джо Байден ведет свою предвыборную кампанию.

С экономической точки зрения для мирового рынка нынешние удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, повлекшие определенную потерю мощностей в нефтяном секторе, незначительны. Это никак не влияет на производство нефти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"Производство и поставка Россией на мировые рынки непосредственно нефти за последний месяц не сокращались. Это произошло раньше из-за действия международных санкций. Затем рынок сбалансировался.

В целом на напряжение на мировом нефтяном рынке влияет происходящее в арабских странах, в первую очередь в Саудовской Аравии, и в проливах, например пиратские действия тех же хуситов.

Еще один фактор – выборы в Америке. Цена именно на американском рынке растет из-за того, что остановились на плановые ремонты целый ряд НПЗ. С другой стороны, владельцы этих заводов в подавляющем большинстве республиканцы, которые могут намеренно развивать эту ситуацию, чтобы под выборы немного повышать цену на горючее и останавливать ремонт своих НПЗ. Кроме того, резервы, стратегические запасы нефти в Америке несколько снизились, но это нормальная ситуация, потом они начнут расти.

Из-за всех этих угроз рынок играет на повышение цены, чтобы потом заработать доходы, когда, наоборот, резервы начнут расти и цена на горючее в Америке начнет падать. Это целый ряд факторов, влияющих с разных сторон на повышение и снижение нефти, на повышение и снижение цен на топливо в мире или в Америке. Украинский вклад в эту огромную игру геополитических игроков и предвыборной кампании в США может составить около 1%.

Что действительно сократилось в России, так это их возможности переработки нефтепродуктов и, соответственно, поставки топлива как внутри России, так и на мировой рынок. Именно поэтому с 1 марта власти РФ запретили экспорт бензина, ограничения будут действовать полгода. Но это не влияет на американский рынок нефти и горючего. В первую очередь на американское ценообразование влияют те факторы, которые я уже перечислил ранее. В то же время совсем скоро цена на топливо и нефть стабилизируется.

Появление таких заявлений в западной печати – это, возможно, какая-то часть определенной игры, мол, перед американскими выборами должна быть тишина. Но это вряд ли официальная позиция США. Так или иначе, мы должны продолжать делать то, что и делаем, и только наращивать наши атаки", – отметил Олег Гетьман.