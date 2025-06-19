Удар США по Ирану заставит Путина пересмотреть ситуацию касательно Украины, – президент Американского совета по внешней политике

Если Соединенные Штаты Америки все же нанесут удар по ключевому ядерному объекту в Иране, это повлияет и на Кремль. В случае, если американский президент Дональд Трамп пойдет на этот шаг, в Москве будут вынуждены учитывать, что такая же реакция Вашингтона может иметь место и в российско-украинской войне.

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Это должно повлиять на расчеты российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в комментарии "Укринформу" высказал президент Американского совета по вопросам внешней политики (AFPC) Герман Пирчнер.

"Если США нанесут удар по крупному ядерному объекту, покажут, что способны на мощный ответ, это должно повлиять на расчеты Москвы, поскольку там до сих пор не видели твердой реакции от администрации Трампа", – сказал он.

Пирчнер объяснил, что сильный ответ Вашингтона на Ближнем Востоке заставит Москву учитывать, "что такая же реакция (со стороны США – Ред.) может в конце концов иметь место и в войне России против Украины".

Президент AFPC также высказался об усилении давления на Россию. Он считает, что законопроект с новыми санкциями против РФ рано или поздно будет принят в обеих палатах Конгресса США. Не только в Сенате, где уже есть поддержка более 80 из 100 законодателей, но и в Палате представителей, где поддержка не так очевидна, а процесс во многом зависит от воли спикера Майка Джонсона.

Герман Пирчнер отметил, что несмотря на неоднозначную позицию администрации США относительно дальнейшей поддержки Украины, а также реакцию европейских партнеров, Украина еще имеет достаточно оружия для того, чтобы сейчас продолжать борьбу с российской агрессией. По его словам, РФ в определенный момент будет вынуждена остановиться, в том числе и из-за внутренних проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет в своем распоряжении "все варианты" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты, заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.

Сам Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. При этом желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Между тем СМИ пишут, что Дональд Трамп сообщил своим высокопоставленным помощникам, что он одобряет планы военного удара США по Ирану, но пока что ожидает. В частности, Трамп не спешит с принятием решения о силовом вмешательстве, потому что надеется, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

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