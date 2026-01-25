'Удачные выступления врагов забывать нельзя': Веселовский объяснил, как Зеленский просчитался в Давосе

Выступление Владимира Зеленского в Давосе обнажило слабость и разобщенность Европы, но в то же время создало риски для дальнейшей коммуникации с ключевыми союзниками Украины. Чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский убежден, что критика была обоснованной, однако слишком жесткая форма может вызвать "холодок" в отношении ЕС к Киеву.

Различные реакции в Европе на речь Зеленского были прогнозируемыми. Об этом дипломат Андрей Веселовский рассказал в интервью для OBOZ.UA.

Разные реакции в Европе на речь Зеленского были прогнозируемыми. Часть политиков, в том числе бывший глава MI6 Ричард Мур, поддержали президента Украины, назвав его слова честными и необходимыми. В то же время другие, например глава МИД Италии Антонио Таяни, публично упрекнули Зеленского за недостаток благодарности, отметив масштабную помощь ЕС Украине.

Дипломат отмечает, что подобный сценарий уже случался раньше: еще несколько лет назад Виктор Орбан предупреждал, что резкие публичные обращения к европейским парламентам могут вызвать внутреннее сопротивление. По мнению Веселовского, такие сигналы не стоит игнорировать, ведь "удачные выступления врагов" всегда впоследствии дают о себе знать.

Веселовский отмечает: то, что разрешено украинским дипломатам в формате жестких заявлений на площадках вроде Совета Безопасности ООН, не всегда уместно на самой высокой мировой экономической сцене. В Давосе, по его мнению, акцент должен был быть сделан не только на критике, но и на четкой логике взаимной выгоды – помогая Украине, Европа защищает саму себя.

Он также связывает напряженность вокруг выступления Зеленского с общим состоянием Европы, которую называет слабой и фрагментированной. В ситуации, когда США действуют в транзакционном режиме, а Россия выдвигает ультиматумы, ЕС не имеет единого голоса и остается в "желейном" состоянии. Именно это, по словам дипломата, стало одним из главных итогов Давоса – и фактором, который Украина должна учитывать в своей дальнейшей дипломатии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Всемирный экономический форум в Давосе де-факто засвидетельствовал формирование "новой реальности". Европа там получила две довольно ощутимые "пощечины" – от США и от Украины, которые продемонстрировали ее слабость и "несубъектность".

