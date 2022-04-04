Убийства в Буче, Ирпене, Мариуполе – украинская Сребреница, РФ совершает этнические чистки и геноцид, – дипломат

Военные преступления и этнические чистки, к которым прибегли военные вражеской армии РФ на ранее занятых ими территориях Украины, непременно должны иметь последствия для всей их страны. Кадры зверств, которые совершили оккупанты в городах и поселках вокруг Киева и в Мариуполе, многие сравнивают с геноцидом в Сребренице (в этом боснийском городе летом 1995-го сербская армия убила более 8 тысяч мусульман. – Ред.).

По словам бывшего постоянного представителя Украины в ООН и экс-посла в США Владимира Ельченко, сходства больше, чем отличий. Об оценке прошлого и нужном ответе на действия захватчиков ООН уже сейчас он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

"Благодаря ужасной разнице в Серебренице, пожалуй, впервые за историю существования ООН мы получили термин "этническая чистка". До тех пор его не использовали, хотя и были события в Руанде, между Арменией и Турцией. Вопрос, в чем разница между этнической чисткой" и геноцидом перешло в разряд теоретических еще в 90-е и таким остается до сих пор, но на деле разницы почти нет. То, что мы имеем у нас сегодня в Украине и что было в Сребренице – фактически одно и то же", – выразил убеждение дипломат, подразумевая трагедии в Мариуполе, Буче, Ирпене, Гостомеле и других украинских населенных пунктах.

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В то же время он отметил, что реально ни украинцы, ни весь мир еще не знают всех страшных цифр относительно количества замученных и убитых людей, поэтому не могут полностью оценить масштаб этой трагедии.

Ельченко подчеркнул, что в подобной ситуации ныне находятся также Херсон, Изюм, другие города Украины. А того, что увидели в Буче, достаточно, чтобы обратить на это очень серьезное внимание представителей международного сообщества. Дипломат говорит, что это должно превратиться не просто в предмет дискуссий, должны быть быстрые действия – минимум немедленный созыв Совета безопасности ООН для того, чтобы зафиксировать все факты военных преступлений россиян.

"Очень интересно, что на это все скажет Небензя (постпред РФ в ООН. – Ред.), как бы он отреагировал, если бы показали, а я бы это сделал обязательно, фото и видео последствий пребывания российских военных в Буче. Предыдущие несколько заседаний Совбеза он отсидел с каменным лицом, у него хватало силы воли, чтобы на все сказанное в адрес его страны не реагировать", – рассказал экс-постпред Украины в ООН.

Он назвал вполне правильным призыв бывшего прокурора Международного трибунала по Югославии Карли дель Понте о том, что международного уголовного преступника – главу страны-агрессора Владимира Путина нужно объявить в розыск по всему миру и осудить.

Со своей стороны дипломат выразил надежду, что украинская делегация в Нью-Йорке уже занимается подготовкой к заседанию Совбеза ООН. И все это, в идеале, должно закончиться созданием специального трибунала по России.

"Понятно, что это трудно сделать, ведь РФ наложит вето на такое решение, но есть и другие пути. Уже создан совет ООН по делам человека, который создал специальную комиссию по расследованию преступлений российских оккупантов в Украине, где работает группа независимых экспертов. Это было сделано еще до событий в Буче. Тем более, что и наш Офис генпрокурора, и правозащитники Human rights watch собирают всю необходимую информацию. Думаю, через несколько дней она уже будет доступна, чтобы ее изучали специалисты. Это займет какое-то время, но если это не начать делать немедленно, потом будет поздно", – призвал Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назвал российских оккупантов "концентрированным злом". По его словам, за убийства мирных украинцев они заслуживают только смерти.

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