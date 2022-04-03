'Путин – военный преступник': экс-прокурор трибунала по Югославии призвала суд в Гааге выдать ордер на арест главы РФ

Президент России Владимир Путин, который начал войну против Украины и руками своих оккупационных войск уничтожает украинский народ, является военным преступником. За такие злодеяния Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обязан дать ордер на арест главы страны-агрессора.

С таким требованием выступила экс-прокурор Международного трибунала Организации Объединенных Наций (ООН) по бывшей Югославии и Руанде Карла дель Понте. Об этом говорится в ее интервью швейцарской газете Le Temps.

Судья отметила, что выдача международного ордера на арест необходима для привлечения Путина и других российских политических и военных лидеров к ответственности. За преступления, совершенные ими в Украине с момента вторжения российской армией 24 февраля.

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"Путин – военный преступник", – заявила она, подчеркнув, что за пять недель тысячи украинцев были убиты, несколько миллионов вынужденно оставили свои дома, а целые кварталы некоторых городов разрушены бомбардировками.

При этом ее особенно потрясло использование массовых захоронений в войне против украинского народа. По словам экс-прокурора, она надеялась, что больше никогда такого не увидит.

Для дель Понте выдача ордера на арест главы РФ является сигналом того, что "следственная работа проведена". По ее словам, это единственный существующий инструмент, позволяющий арестовать виновного в военных преступлениях и предать его международному правосудию.

Швейцарский судья также считает, что расследование в отношении Украины будет легче, чем в отношении бывшей Югославии, поскольку Киев сам попросил Международный трибунал ООН провести следствие.

"Выдача такого ордера не означает, что Путина арестуют, если он останется в России – этого никогда не будет. Но он не сможет покинуть свою страну, и это уже будет важным сигналом", – объяснила дель Понте.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что глава РФ имеет функциональный иммунитет и по международному праву против него Украина пока не может открывать производство. При этом она подчеркнула, что будут приложены все усилия, чтобы Путин оказался на скамье подсудимых в Гааге.

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