'Убийства должны закончиться': Зеленский – о прекращении войны, визите в Турцию, поддержке союзников и Дне матери. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полное и безусловное прекращение огня может значительно приблизить мир. Украина и международные партнеры уже давно это предлагают, а теперь ожидают ответа России.

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Глава государства подчеркнул, что стране-оккупанту все равно придется завершить войну. Об этом он сказал в вечернем обращении 11 мая.

"Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться. Украинские силы готовы будут реагировать зеркально - чтобы это было честно", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина неоднократно слышала от партнеров по готовности усиления санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня, но теперь может увидеть.

"Увидим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция", - заявил украинский лидер.

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