У Зеленского раскритиковали Будапешт за усиление сотрудничества с РФ и вспомнили о казни воина ВСУ: венгры платят за нож

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим делам Олег Устенко раскритиковал Венгрию за расширение экономических связей со страной-агрессором Россией. По его словам, венгры фактически оплачивают РФ преступления, которые она совершает в Украине.

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Также у Зеленского отметили, что новые сделки и энергетические связи Венгрии с Россией способствуют продлению войны в Украине. Об этом Устенко заявил в комментарии изданию Politico.

Советник главы государства напомнил венграм недавнее видео с жестоким убийством украинского военного. Он отметил, что за счет расширения экономических связей с РФ венгры фактически платят за преступления.

"Если вы видели видео, где русские отрезают голову украинскому солдату – за нож платят венгры. Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у русских, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – заявил Устенко.

Стоит отметит, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне подписал в Москве ряд энергетических соглашений, в том числе соглашение с "Газпром", предусматривающее увеличение импорта газа. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поддерживает тесные отношения с диктатором Владимиром Путиным, а Будапешт последовательно выступает против введения санкций против России в ответ на ее жестокое вторжение в Украину.

Напомним, Венгрия договорилась с Россией о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа. А также продлила соглашение о дополнительных поставках топлива.

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан же упрекнул западные страны в том, что они "многовато" оказывают военной помощи Украине, которая борется с агрессией РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику ножом отрезали голову.

Позже выяснилось, что украинского военного казнили наемники ЧВК "Вагнер". Голоса и манеру разговора бывших сослуживцев опознал экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда террористов Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию.

По поводу шокирующего преступления захватчиков высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: "есть то, что никому в мире невозможно игнорировать", и эти жуткие кадры требуют немедленной реакции всех мировых лидеров.

Тем временем в Минобороны Украины заявили, что пытаются установить личность пленного, которого казнили оккупанты. Там также призвали украинцев не распространять ужасающее видео и не делать предположений по поводу имени украинского воина, зафиксированного на видео, чтобы не причинять страданий близким защитников.