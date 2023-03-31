''Можем дойти до Третьей мировой'': Орбан упрекнул Запад в помощи Украине и заявил, что в ЕС готовы говорить о миротворцах

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул западные страны в том, что они "многовато" оказывают военной помощи Украине, которая борется с агрессией РФ. В то же время он высказался о якобы намерении лидеров ЕС обсудить возможность отправки в наше государство миротворцев.

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По его словам, европейские политики "близки" к тому, чтобы вести такие переговоры. Слова венгерского премьера процитировало издание Index.

Сначала Орбан заявил, что западные лидеры "чаще говорят о возможности направления миротворцев". Однако кто именно и на каком уровне ведет переговоры, он не уточнил.

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", – высказался премьер Венгрии.

Также он возмутился, мол, еще в 2022-м в странах Евросоюза спорили на тему, "допустимо ли в принципе" передавать вооружение и военную технику Украине, а сейчас присылают ВСУ все больше тяжелого вооружения.

"На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире", – попытался упрекнуть Орбан.

Премьер-министр Венгрии анонсировал, что на заседании парламента страны 31 марта будет принято постановление с требованием прекращения огня. Кого именно собираются призывать прекращать огонь – Россию, начавшую террористическую войну, или Украину, защищающую свои территорию и независимость, Орбан опять же не стал уточнять.

"Мы должны говорить не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Если будет прекращение огня, тогда есть шанс подумать о ходе мирных переговоров. В первую очередь должно быть прекращение огня, чтобы больше не гибли люди, чтобы больше не разрушали города, чтобы больше не погибали гражданские. Если это будет, тогда может быть прорыв", – повторился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг российского диктатора Владимира Путина Виктор Орбан анонсировал пересмотр отношений Венгрии с РФ. Причиной он назвал смену геополитических реалий после вторжения войск России в Украину.

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