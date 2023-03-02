У Зеленского опровергли, что союзники давят на Украину для контрнаступления

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщения о том, что партнеры якобы давят на Украину и требуют от нее результатов на поле боя. Он отметил, что никто не может ставить нашей стране ультиматумы.

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Об этом Подоляк сказал в среду, 1 марта, в эфире телемарафона "Єдині новини". Советник главы ОП также отметил, что партнеры Украины понимают, что такое планирование, и проводят консультации с Генеральным штабом ВСУ.

"Никто не может ставить Украине ультиматумы относительно того, до какого времени будет помощь и что мы должны сделать, например, к осени, потому что война – это не математическое планирование календарного типа. Это планирование инструментов, которыми ты можешь пользоваться, чтобы получить те или иные результаты", – ответил он.

По словам Подоляка, сейчас никто не может сказать, когда должна закончиться война в Украине. В то же время союзники нашего государства наконец-то понимают, что для того, чтобы Украина получила определенный результат на поле боя, она должна иметь необходимое для этого количество снарядов, ракет, бронетехники и обученные экипажи. Кроме того, небо над нашей страной должно быть полностью закрыто от российских атак.

Напомним: газета Bild написала о том, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры с РФ. Это произойдет в случае, если анонсированное контрнаступление ВСУ не будет иметь успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что некоторые западные партнеры сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории, в частности Крым, военным путем. Там считают нужным начать мирные переговоры с РФ. Этот вопрос во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже подняли лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Однако Зеленский дал понять, что даже при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана он не сядет за стол переговоров с Путиным.

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