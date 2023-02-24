Путин уже не тот человек, с которым можно было бы сесть за стол переговоров – Зеленский

Сегодня, 24 февраля, президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В ходе мероприятия президент ответил на вопрос о возможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Владимир Зеленский дал четко понять, что даже при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана не сядет за стол переговоров с Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.

При этом Зеленский отметил, что благодарен турецкому президенту за его посреднические усилия, предпринятые после начала полномасштабного вторжения, в частности, в организации "зернового соглашения" и обмена пленных бойцов полка "Азов".

Также лидер Украины напомнил, что еще до полномасштабной войны просил Эрдогана организовать ему переговоры с Путиным. Однако тогда этого не смог сделать ни президент Турции, ни кто-либо другой.

А сегодня, после всех событий, которые произошли с тех пор, больше не о чем говорить с кровавым диктатором.

"Я благодарю президента Эрдогана, но я не воспринимаю это. Эрдоган знает мою позицию, мы об этом говорили еще до войны. Я говорил: "Посадите Путина за стол, нельзя допустить риска большой войны". И он и другие не смогли. Сейчас он считает, что может, а мы уже не можем, это не тот человек, там не с кем говорить", - объяснил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что ему все равно что будет с Россией после поражения в Украине. Так, президент прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его государство против полного разгрома России после победы Украины. Он отметил, что россияне сами должны заботиться о своем будущем после поражения в войне.