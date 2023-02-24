Макрон и Шольц рекомендовали Зеленскому на встрече в Париже начать мирные переговоры с Россией – The Wall Street Journal

В крупных странах Европы, в частности во Франции, Германии и Великобритании, считают укрепление связей между Украиной и НАТО способом стимулировать Киев к переговорам со страной-агрессором РФ. Некоторые западные партнеры сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории, в частности Крым, военным путем.

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Этот вопрос во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже подняли лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления французских, немецких и британских чиновников.

Как говорят источники, осведомленные об этом разговоре, политики сказали Зеленскому, что ему нужно начать рассматривать вопрос мирных переговоров с Москвой.

Макрон сказал президенту Украины, что, хоть он и является "великим военачальником", ему в конце концов придется принимать трудные решения.

В целом, Макрон стал одним из первых западных лидеров, публично усомнившихся, что Украина или Россия смогут достичь своих целей на поле боя. Он заявил, что ни одна из сторон не победит в этой войне в военном плане.

"Нам сейчас нужно, чтобы Украина начала военное наступление, которое оттеснить российский фронт, чтобы открыть путь для возвращения к переговорам", – сказал президент Франции СМИ.

Среди политиков в Великобритании, Франции и Германии распространяются и углубляются сомнения в способности Украины деоккупировать Донбасс и Крым. "Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война продлится достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что они смогут вернуть Крым", – заявил высокопоставленный французский чиновник.

Однако эти сомнения пока маскируются публичной риторикой стран-партнеров. К примеру, президент США Джо Байден и другие лидеры Запада на этой неделе призвали к единству ради противостояния российской агрессии. О перспективе переговоров Украины и РФ никто из них публично не говорил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Владимир Зеленский дал понять, что даже при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана он не сядет за стол переговоров с Путиным.

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