'У всех на слуху Украина': Лавров назвал переговоры в Стамбуле 'интригой' и набросился на Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова прибегнул к личным оскорблениям в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз – на фоне заявлений о переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле.

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На заседании Дипломатического клуба Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" из-за его позиции относительно личного участия кремлевского диктатора Владимира Путина в переговорах. По словам Лаврова, Зеленский "требовал, чтобы Путин прибыл лично", что, по мнению главы МИД РФ, является "бессмысленным".

"Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Жалкий человек. Всем понятно, кроме, наверное, самого (Зеленского) и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры", – сказал он.

Сами же переговоры Лавров назвал "интригой", которая "разворачивается прямо сейчас в Стамбуле".

"У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас, буквально в эти часы и минуты, в Стамбуле", – отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о российской делегации, которую Кремль отправил в Турцию на переговоры с Украиной. По словам главы государства, нынешний состав представителей РФ похож на "бутафорский". Зеленский отметил, что наше государство представлено на переговорах на самом высоком уровне – Офис президента, МИД, военные и разведка.

В Турции 15 мая запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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