'У Украины более длинная история, чем у России': Сикорский в ООН ответил на ложь Небензи

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разоблачил ложь постоянного представителя РФ Василия Небензи в Генассамблее ООН. Последний назвал Украину не государством, а "проектом", на что получил резкий ответ.

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На самом же деле Украина – это государство с более длинной историей, чем у России. Об этом Сикорский сказал в понедельник, 24 февраля, выступая после принятия двух резолюций касательно третьей годовщины полномасштабной войны РФ против Украины, передает "Укринформ".

"Мы только что услышали очередное выступление российского посла, состоящего из лжи, пропаганды и лицемерия. Он назвал Украину "проектом", Украина – это не проект. Украина – государство с более длинной историей, чем у России. Украина является членом этого органа (ООН. – Ред.) намного дольше, чем Российская Федерация. Украина имеет свою историю, язык, самобытность и стремления", – подчеркнул он.

Российская пропаганда утверждает, что начавшееся три года назад полномасштабное вторжение в Украину было "оправданной реакцией на западный империализм", который якобы угрожает безопасности России. Однако правдой является то, что страны мира "стали свидетелями современной колониальной войны против Украины", сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что агрессия РФ – это проявление отчаянной борьбы разваливающейся империи за восстановление своей сферы влияния.

"Мы знали это тогда. Спустя три года та же группа (стран, осудивших агрессию. – Ред.) уже не столь уверена в том, что произошло. Мнения в этом органе начали меняться, но не потому, что изменились факты. Они меняются из-за личных интересов", – отметил политик.

Теперь некоторые государства, судя по всему, верят, что прекращение войны любой ценой и возобновление привычных отношений с Россией может принести пользу.

"Как представитель страны, граничащий как с Россией, так и с Украиной, могу сказать, что, нормализуя отношения с Москвой, вы бы доверили свою безопасность и экономическую стабильность автократу и военному преступнику", – заявил министр иностранных дел Польши.

Сикорский предупредил, что последствия политики умиротворения агрессора не ограничатся ближайшими соседями России. "Если Украина будет оставлена сегодня, то кто станет следующим в Восточной Европе, на Ближнем Востоке или в Африке? Какое государство станет российской военной базой, заменив Сирию, где недавно пал режим, поддерживаемый Кремлем?" – спросил он.

Польша поддерживает мир, но "мир стабильный и справедливый по отношению к жертве агрессии", резюмировал представитель Варшавы.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральная ассамблея ООН 24 февраля приняла резолюцию по третьей годовщине войны в Украине. В нем указано, что полномасштабное вторжение России имеет "разрушительные и долгосрочные последствия" не только для Украины, но и для других регионов и глобальной стабильности.

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