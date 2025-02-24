Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по годовщине российской агрессии: какие страны голосовали против

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля приняла резолюцию, посвященную третьей годовщине войны в Украине. В ней указано, что полномасштабное вторжение России имеет "разрушительные и долгосрочные последствия" не только для Украины, но и для других регионов и глобальной стабильности.

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Документ называется "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине". "За" его принятие на заседании в понедельник проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались 65.

Среди голосовавших против – Россия, Беларусь, США, Израиль, Венгрия.

О чем идет речь в резолюции Генассамблеи ООН

В тексте резолюции, в частности, указано, что Генассамблея ООН подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркивает, что "никакое территориальное приобретение в результате угрозы силой или ее применение не должно признаваться законным".

Также подчеркивается, что любое участие войск Северной Кореи в войне "вызывает серьезную обеспокоенность в связи с последующей эскалацией этого конфликта".

Резолюция также призывает к скорейшему прекращению боевых действий и мирному решению войны против Украины, "подтверждает неотложную необходимость прекращения войны в этом году" и достижению мира в Украине в соответствии с Уставом ООН.

Также Генасамлея напомнила о своем "требовании к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Также отмечается необходимость обеспечения ответственности за тяжкие преступления по международному праву, совершенные в Украине.

Для принятия резолюции по миру и безопасности необходимо две трети голосов от всех стран, проголосовавших "за" или "против".

США не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

США обратились на заседании Генассамблеи ООН в Украину с требованием снять проект ее резолюции и выдвинули собственный текст с призывом к немедленному прекращению войны.

"С начала войны 11 лет назад ООН неоднократно осуждала грубые нарушения Россией Устава ООН. Многочисленные резолюции Генассамблеи потребовали от России вывести ее войска из Украины. Эти резолюции не остановили войну", – заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

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