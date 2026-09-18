Выплаты украинцам в странах ЕС планируют сократить на 33%: к чему следует готовиться беженцам

Правительство Чехии предлагает сократить бюджетную поддержку украинских беженцев на 4 млрд крон (около 120 млн евро), то есть примерно на треть. Такие поправки правящая коалиция закладывает в бюджет на 2027 год с целью сокращения дефицита.

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Как сообщает iDNES, инициатива принадлежит спикеру нижней палаты парламента и лидеру партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуре. Он признался, что добивался полной отмены выплат украинцам.

"Мы добились резкого сокращения выплат для украинцев как минимум на 4 млрд крон. Вообще мы требовали полного сокращения – в целом это около 12 млрд", – сказал Окамура.

Следует отметить, что речь пока идет о политической договоренности между основными коалиционными силами – ANO, SPD и "Автомобилистами" – в ходе переговоров по государственному бюджету. Какие именно выплаты сократят, кого коснутся изменения и как будет достигнута экономия в 4 млрд крон, после встречи не уточнили.

"Как известно, гуманитарная помощь постепенно сокращалась, а требования для её получения, напротив, существенно росли. Она больше не выплачивалась трудоспособным лицам, за исключением действительно уязвимых категорий — например, матерей-одиночек, которые бежали от войны с ребенком и из-за необходимости ухаживать за ним не имеют возможности работать наравне с другими. Это просто элемент их "культурных войн", — комментируя соответствующий пункт коалиционного соглашения, заявил экс-министр внутренних дел и председатель движения STAN Вит Ракушан.

Статистические данные это подтверждают: за первое полугодие 2026 года Чехия потратила на помощь украинцам 3,63 млрд крон . Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (4,67 млрд крон).

Что известно о проекте бюджета Чехии на 2027 год

В целом правительство разработало проект бюджета на 2,578 трлн евро, который предусматривает дефицит в 389 млрд крон. После переговоров лидер партии "Автомобилисты" Петр Мацинка сообщил, что осенью коалиция планирует представить дополнительные меры, которые должны сократить дефицит ещё на 20 млрд крон.

По словам Окамуры, в целом планируется сократить дефицит на 23 млрд крон. В том числе и за счет помощи украинцам. Окончательно проект бюджета правительство Чехии должно рассмотреть 21 сентября, после чего документ будет передан в парламент.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Чехии начался новый этап выдачи специальных разрешений на долгосрочное пребывание (ZDP) иностранцам, в том числе гражданам Украины (включая тех, кто имеет статус временной защиты). Регистрация будет действовать с начала октября до 31 декабря 2026 года.

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