Президент России Владимир Путин оказался перед дилеммой. Он должен выбрать или продолжать войну в Украине, подвергая себя серьезным экономическим проблемам, общественной усталости и политическим рискам накануне выборов в Госдуму, или же соглашаться на мирные переговоры, результат которых может не гарантировать Кремлю желаемого результата.

Об этом сообщает английская газета The Times. Издание цитирует политолога-исследователя организованной преступности и процессов в России Марка Галеотти.

Путин на распутье

Новорчиное поздравление главы Кремля, по мнению Галеотти, было лишенокаких-либо четких сигналов относительно будущего. Путин не хочет брать на себя обязательства, которые впоследствии могут обернуться политическими потерями.

"2026 год одновременно открывает перспективу возможного мирного соглашения по Украине на условиях, близких к представлениям Кремля, и одновременно несет значительные угрозы. А Путин, как известно, не склонен к рискованным решениям", — отмечает аналитик.

Галеотти напоминает, что хотя наступление России в Украине происходит медленно и с большими потерями, в 2025 году ей удалось захватить больше территорий, чем в предыдущие годы из-за адаптации ВС РФ к условиям современной войны: массовым использованием беспилотников, активным применением управляемых авиабомб, а также тактикой мелких прорывов, что заставляет украинские подразделения отходить с позиций.

Однако среди ключевых проблем российских войск, эксперт назвал недостаток личного состава, что напрямую связано с ослаблением экономики РФ. Мобилизация срочников и резервистов несет для Москвы серьезные политические риски, особенно перед нынешними парламентскими выборами.

"Хотя Кремль без сомнения сфальсифицирует выборы, на фоне роста националистической и популистской критики Путин не хочет чрезмерно давить на уставшее войной население", — отмечает Галеотти.

Также обозреватель указал на разочарование Кремля нынешним мирным процессом, который фактически зашел в тупик из-за споров относительно территорий и гарантий безопасности Украины. В то же время шансы на то, что Украина согласится передать остальной Донбасс без четких гарантий безопасности, остаются минимальными, а значит Киев и в дальнейшем вынужден продолжать сопротивление, тогда как Москва будет давить военным путем, чтобы после нескольких месяцев дальнейшего давления весной Украина могла снова сесть за стол переговоров с большей готовностью к компромиссам.

Однако по мнению Галеотти, дальнейшее ухудшение экономической ситуации в России, ударит по мобилизационным программам Минобороны РФ, а принудительная мобилизация срочников обернется для военно-политического руководства РФ народной яростью.

Как сообщал OBOZ.UA, шансы на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026 году сможет закончить войну в Украине, составляют четыре к одному. Дело в том, что российская экономика сейчас борется с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и стремительным ростом стоимости государственных заимствований. Поэтому Владимиру Путину будет легче согласиться на требования Трампа, чем продолжать воевать.

