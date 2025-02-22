'У России были причины': Фицо оправдал вторжение войск Путина в Украину и обвинил Зеленского в нежелании 'проводить выборы'

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова отметился рядом антиукраинских заявлений, оправдав неспровоцированную полномасштабную агрессию России против Украины. Вторжение, по его словам, стало следствием того, что Москву "вводили в заблуждение по поводу расширения НАТО, сама Словакия при этом стала членом Североатлантического альянса в 2004 году - значительно позже того периода, к границам которого по ультиматуму Москвы должен был "отступить" западный оборонный блок.

Видео дня

Также Фицо, в стране которого не утихают протесты против его политики, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "нежелании проводить выборы". Такие заявления глава словацкого правительства сделал во время выступления на мероприятии американских консерваторов CPAC в пятницу, 21 февраля.

Выступление Фицо длилось около 15 минут. В значительной степени оно было посвящено восхвалению одиозным политиком президента США Дональда Трампа, который, как отметил словацкий премьер, "возвращает мир в Европу".

При этом Фицо вслед за Трампом фактически оправдал полномасштабное вторжение РФ в Украину – сославшись на кремлевский нарратив о "расширении НАТО на восток", которое, мол, угрожало безопасности России.

"Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее длительное время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО", – заявил Фицо, видимо, не знакомый с Резолюцией Генассамблеи ООН 3314 "Определение агрессии", где ясно указано, что никакие "причины" не могут быть оправданием для агрессии.

Глава словацкого правительства при этом не объяснил, почему, если "угрозы" были со стороны НАТО, Россия напала не на альянс, а на Украину.

И еще интереснее, что Фицо, известного своей антиукраинской и пророссийской позицией, не смутило определенное хронологическое несовпадение. В своем ультиматуме перед началом полномасштабной агрессии против Украины российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы Североатлантический альянс вернулся "на границы 1997 года". А Словакия присоединилась к НАТО 29 марта 2004 года, а следовательно по ультиматуму Кремля должна была лишиться "зонтика" организации коллективной безопасности – наряду с Чехией, Венгрией, Польшей, Болгарией, Литвой, Румынией, Словенией, Эстонией, Албанией, Хорватией и тем более – Финляндией и Швецией, вошедшими в альянс уже после 2022 года.

Сам же Фицо, несмотря на большую симпатию к Москве, инициировать выход Словакии из НАТО, чтобы порадовать Путина, почему-то не спешит.

Так же, как не спешит он выводить свою страну из Европейского Союза, на нападках на который Фицо построил как свою предвыборную кампанию, так и деятельность на посту главы правительства.

В этот раз, например, он обвинил Евросоюз в преднамеренном затягивании "конфликта". Агрессивная война, которую Фицо застенчиво именует этим нейтральным эвфемизмом, якобы могла завершиться "намного быстрее". Однако "абсолютное большинство стран-членов ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, поддержали идею о том, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России" – и, в отличие от Словакии и Венгрии, взялись отстаивать международное право и помогать стране, которая стала жертвой неспровоцированного нападения значительно большего врага.

Не стал Фицо оригинальным, также фактически дословно повторив упреки Трампа в адрес Европы. Он обвинил Европейский Союз в том, что он "подталкивает себя к столу мирных переговоров между США и Россией, хотя уже три года они открыто поддерживали и поддерживают войну в Украине".

"Виноват" в российской агрессии, по словам Фицо, и Зеленский. Премьер страны, против которого в Словакии продолжаются многочисленные протесты и партия которого стремительно теряет рейтинги, заговорил о "нежелании" украинского президента проводить выборы. К тому же Фицо, в 2018 году потерявший должность из-за коррупционных скандалов, взялся "разоблачать" Украину в "разворовывании" помощи от западных партнеров.

"Все больше кажется, что Зеленскому действительно нужна эта война. Когда идет война, не может быть демократических выборов. Зеленского это особенно беспокоит... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", – сказал Фицо.

При этом премьер Словакии признал, что мирные переговоры могут и не привести к воплощению справедливого и устойчивого мира для Украины и ее территориальной целостности. Однако это, по его мнению, не повод отказывать Путину в удовлетворении его капризов.

"Европа в любом случае должна помочь президенту США поскорее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели", – считает Фицо.

Напомним, чуть больше недели назад Фицо разразился угрозами о поставках газа Киеву. Он заявил о "нравственном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Причиной такого решения Фицо назвал то, что Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа через свою территорию после истечения срока действия соответствующего контракта. А это, по мнению одиозного премьера Словакии, "создает проблемы для Европы".

Также Фицо из-за прекращения транзита пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и сократить поддержку беженцев, если Киев не отступит и не позволит возобновить транзит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!