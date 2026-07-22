У берегов Норвегии обнаружены полутораметровые обломки ракеты: подозревают Россию. Фото

У побережья Норвегии местные жители обнаружили обломки российской ракеты длиной около 1,5 метра. На место оперативно прибыла береговая охрана, однако из-за шторма обломки унесло в море.

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Военные предупредили, что подобные обломки могут представлять опасность из-за возможных остатков топлива или взрывчатых веществ. Об этом сообщает NRK.

Опасная находка

Предполагаемые фрагменты российской ракеты обнаружили недалеко от городка Киберг. По оценкам очевидцев, длина обломков достигала около 1,5 метра.

После сообщения о находке на место прибыла береговая охрана, однако из-за сильного шторма, во время которого волны достигали высоты до 7–8 метров, обломки исчезли ещё до приезда специалистов.

В Вооруженных силах Норвегии отметили, что подобные части вооружения страны-агрессора могут попадать к побережью после российских учений в регионе. Там также предупредили, что такие объекты потенциально представляют опасность для людей.

"Если это в океане, то это само по себе представляет опасность. Но в противном случае мы не можем гарантировать, что в таких объектах может остаться какое-либо топливо или взрывчатка", – объяснил пресс-секретарь оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии в Буде Бриньяр Стордал.

Он также призвал граждан проявлять максимальную осторожность в случае обнаружения подобных предметов.

Напомним, ранее в отчетах норвежских спецслужб содержались предупреждения о том, что наибольшую внешнюю угрозу для страны представляет Российская Федерация. Скорее всего, она будет проводить диверсии, разведку и операции влияния против Запада.

Как писал OBOZ.UA, Норвегия объявила о масштабной модернизации границы с Россией. На участке протяженностью 198 км планируется строительство новых заграждений, установка системы наблюдения и использование беспилотников для улучшения мониторинга. Часть средств на реализацию проекта страна получила от Европейской комиссии.

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