Внешнюю политику Трампа ведет 'внутренний круг': СМИ узнали, кто туда входит

Президент США Дональд Трамп поручил определение ключевых внешнеполитических решений лишь небольшой группе ближайших соратников. В нее входят давние друзья, члены семьи и влиятельные советники, которые фактически получили контроль над вопросами от отношений с Россией до Ближнего Востока. Об этом говорится в большой публикации, которая описывает, как функционирует эта неформальная структура.

Материал базируется на данных издания Politico, которое опубликовало подробный обзор состава "внутреннего круга" президента и его роли в формировании внешней политики. Журналисты ссылаются на нескольких должностных лиц Белого дома, которые согласились говорить на условиях анонимности. Один из источников прямо отметил: "Все зависит от президента " – объясняя, что распределение ролей меняется в зависимости от того, кому Трамп доверяет в конкретный момент.

Закулисный механизм решений

По данным издания, структура принятия решений в президентской команде отличается необычно малым количеством участников и почти полным отсутствием формальной иерархии. В круг входят давний бизнес-партнер Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Именно они получают доступ к президенту без посредников и, как рассказывают собеседники Politico, могут участвовать в обсуждениях в любой момент.

Иногда это выглядит довольно спонтанно. Один из чиновников Белого дома признал, что президент "звонит кому-то из круга тогда, когда ему хочется", и встречи часто проходят в непринужденном режиме. Видимо, не всем нравится такая импровизированность, но для президента важнее скорость решений и личное доверие, чем традиционные государственные процедуры.

Некоторые участники команды, такие как Уиткофф и Джаред Кушнер, стали ключевыми в попытках продвинуть мирные планы для Ближнего Востока и Украины. Оба, как пишут журналисты, выступают скорее как "дилеры соглашений", а не дипломаты, что хорошо вписывается в стиль Трампа, но все же вызывает опасения у карьерных дипломатов.

Влияние и противоречия

По информации издания, именно Уиткофф и Кушнер помогали формировать 28-пунктный план прекращения войны между Россией и Украиной, который Белый дом обнародовал в прошлом месяце. Однако документ был быстро отвергнут, ведь его условия противоречили позиции Киева. Тем временем Ванс и Рубио проводили брифинги для американских законодателей, объясняя логику плана.

Еще одно направление, которое вызывает напряжение, – возможный силовой сценарий в отношении Венесуэлы. Часть дипломатов в Вашингтоне, как пишет Politico, боится, что несогласованные между собой действия различных членов группы могут привести к неконтролируемой эскалации. Ричард Гаас, бывший председатель Совета по международным отношениям США, предупреждает: "Очень опасно, когда несколько человек самостоятельно ведут переговоры". Его беспокойство касается того, что разные переговорщики могут передавать разные сигналы Москве, Киеву и европейским столицам.

С другой стороны, сторонники модели Трампа говорят, что ее сила – в скорости и закрытости. Меньше бюрократии означает меньше утечек и больше пространства для "соглашательства". Однако даже среди союзников США в Европе признают: когда нет четкой вертикали, сложно понять, с кем именно согласовывать важные вопросы.

Внутри маленького круга

В материале отмечается, что чаще всего вопросы внешней политики прорабатывают Рубио, Уайлз и Вэнс, прежде чем представить их Трампу. Гегсет присоединяется к ключевым совещаниям, когда речь идет о военной составляющей. По словам одного из чиновников, Рубио большую часть времени проводит в Белом доме и координирует работу над конфликтами в мире, в частности по Венесуэле. Вэнс, в свою очередь, ведет активные переговоры с Сенатом о подходах к Украине и информирует президента о результатах.

Виткофф же преимущественно контактирует с европейскими лидерами по телефону. Его стиль, как подчеркивается, больше похож на бизнес-подход: если партнеры соглашаются отдать президенту политический "кредит" за договоренность, он готов делегировать им часть работы. Именно поэтому эксперты указывают на риски, ведь такой формат почти не предусматривает системной оценки рисков или консультаций с широким кругом специалистов.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание дипломаты, – фактическое сворачивание роли Совета нацбезопасности США. Его коммуникационное подразделение объединили с пресс-службой Белого дома, а сотни сотрудников сократили. На практике это означает, что иностранные правительства часто не знают, к кому обращаться для получения информации. Один европейский дипломат откровенно сказал: "Мы часто попадали в неожиданные ситуации". Это выглядит несколько парадоксально, потому что, казалось бы, крепкие личные связи с президентом должны были бы облегчать диалог, однако получается наоборот.

Риски и оценки экспертов

Критики нынешнего подхода, среди которых бывшие должностные лица СНБ и Госдепа, отмечают, что отсутствие четкой системы в переговорах с признаками международных кризисов дорого обходится Соединенным Штатам. Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, объясняет, что хаос в процессе разработки политики ведет к тому, что правительства-партнеры не понимают позиции Вашингтона. Он подчеркивает: это происходит тогда, когда нет структуры, обеспечивающей согласованность высказываний и действий.

Отдельные источники Politico добавляют, что Кушнер был привлечен к переговорам не только из-за личной близости к президенту, но и из-за роли в формировании Авраамских соглашений в первую каденцию Трампа. Его участие в разработке как ближневосточных, так и украинских мирных планов описывают как "неформальное", но влиятельное. Один из чиновников заметил: когда президент просит помочь с таким вопросом, "Вы же не скажете "нет", правда?".

Впрочем, опытные дипломаты отмечают: даже если идея малой команды действительно помогает избегать утечек, она точно не гарантирует выработку взвешенных решений. На практике это уже проявляется в том, что различные партнеры Трампа – от Европы до Ближнего Востока – получают разные сигналы в зависимости от того, кто именно ведет с ними переговоры. Это создает дополнительные трудности в период, когда США пытаются формировать единую линию по нескольким кризисам одновременно.

