'У нее есть стимул': в Белом доме до сих пор верят, что Россия хочет завершить войну. Видео

В Белом доме считают, что страна-агрессор хочет завершить войну с Украиной. Стимулом для этого является, в частности, экономическое партнерство России с США.

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Такое заявление обнародовала Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов. Она также добавила, что эти намерения должны начаться с прекращения огня. Впрочем, она не добавила, кто именно должен перестать обстреливать мирные территории.

"Виткофф считает, что Россия хочет завершить эту войну, и президент также верит в это. У нее есть стимул завершить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она также еще раз подчеркнула, что переговоры представителя Дональда Трампа Стива Виткоффа и российского диктатора Владимира Путина были "продуктивными".

А вот в Кремле уже озвучили свое видение мирного соглашения с Украиной. И там речь не идет ни о каких временных рамках. Но есть о том, что "ведется достаточно напряженная работа" в этом направлении.

Ранее специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать вопросы "пяти территорий". Кроме территориального вопроса, в документе могут быть прописаны гарантии безопасности, специальные протоколы, но без участия НАТО.

Виткофф также намекнул, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным приобрели серьезный характер, и они уже состоялись трижды за последние месяцы, а последняя встреча длилась около пяти часов.

Напомним, что должностные лица администрации Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как урегулировать отношения между Украиной и Россией. Виткофф предложил президенту США "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Кроме того, Виткофф в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону назвал регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в российско-украинской войне, и это "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других". Впоследствии он объяснил свое заявление о "референдумах" Путина. По его словам, это якобы именно в России считают, что оккупированные территории Украины являются частью ее государства и эту позицию Москва оправдывает проведенными "голосованиями". Однако он не занимает ни одной стороны в этом вопросе.

Президент Владимир Зеленский признал, что заявления Стива Виткоффа часто имеют кремлевские нарративы. Последствиями таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию, и это не близко к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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