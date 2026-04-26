'У нашей армии дефицита нет': Зеленский рассказал, откуда Украина берет дизель

Украина существенно нарастила потребление дизельного топлива из-за войны. Однако дефицита для армии и экономики нет. Ключевую роль в этом играют договоренности со странами Ближнего Востока.

Также не менее важным стало открытие нового направления поставок с Кавказа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина смогла диверсифицировать источники поставок дизельного топлива на фоне резкого роста спроса. Отдельные договоренности были достигнуты во время международных встреч, в частности с партнерами на Ближнем Востоке.

"У нас были встречи и на Ближнем Востоке, и мы достигли различных договоренностей, в том числе в области энергетики. Сейчас Украина потребляет дизеля в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин – война, но у нашей армии дефицита с дизелем нет. Есть дизель и для функционирования экономики – для аграрных производителей, гражданского транспорта", – заявил Зеленский.

Этот объем необходимого Украине дизеля обеспечивается не случайными поставками, а благодаря достигнутым договоренностям со странами Ближнего Востока. Кроме этого, Украина открыла новое направление поставок с Кавказа, в частности для покрытия потребностей гражданского сектора. Сейчас существует несколько государств-партнеров, которые помогают гарантировать стабильность поставок топлива, что позволяет не только обеспечивать внутренние потребности, но и развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Новые логистические маршруты позволяют не только поддерживать оборонные потребности, но и обеспечивать стабильную работу аграрного сектора и транспорта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина может помочь создать полноценную многокомпонентную систему противовоздушной обороны и уже сотрудничает с рядом стран в этой сфере.

