'У нас проходят контакты': Зеленский рассказал о взаимодействии его офиса с командой Трампа

Президент Владимир Зеленский рассказал о первых этапах сотрудничества между Украиной и командой Дональда Трампа. По его словам, переговоры уже прошли между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом.

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Кроме того, команда Зеленского имела контакт с Китом Келлогом, спецпредставителем США по Украине и России. Об этом глава государства рассказал во вторник во время пресс-конференции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Он отметил, что эти контакты важны для дальнейшего сотрудничества.

"Происходят контакты между нашими командами. Я думаю, что именно сейчас глава Офиса (Андрей Ермак. – Ред.) завершил разговор с Волтцем (советником Трампа по нацбезопасности Майклом Волтцем. – Ред.), и с Келлогом моя команда имела контакт вчера", – рассказал Зеленский.

В настоящее время идет согласование деталей визита представителей США в Украину. Как рассказал президент, уже есть рабочие даты по приезду американской делегации, а сейчас уточняется состав и сроки визита.

"И мы согласовываем даты, у нас уже есть рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются дать и состав, и мы ждем команды, и будем вместе работать", – сказал он.

Напомним, накануне Трамп заявил, что ожидает получить от Украины доступ к ее "редкоземельным металлам", используемым в электронике, "и другим вещам" в обмен на продление американской помощи. По словам президента Соединенных Штатов, он хочет от Киева "гарантий" и стремится заключить соответствующее соглашение.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил такое требование Трампа и назвал его эгоистическим. Он указал, что Украина испытала колоссальные разрушения и после завершения войны потребует гарантий того, что сможет финансировать собственную реконструкцию.

Президент Владимир Зеленский назвал справедливым требование американского коллеги Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. Глава украинского государства рассказал, что это условие предусмотрено Планом победы и он уже обсуждал его с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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