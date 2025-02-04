Шольц назвал 'эгоистическими' планы Трампа увязать помощь Украине с доступом к ценному сырью

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа связать дальнейшую военную помощь Украине с правами доступа к ее редким металлам. По словам главы немецкого правительства, такая идея звучит эгоистично.

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Соответствующее заявление Шольц сделал в понедельник, 3 февраля, после неформального саммита ЕС в Брюсселе. Он сказал, что "было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы страны для финансирования поддержки обороны, передает N-TV.

"Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию", – сказал канцлер.

Это большие задачи, учитывая колоссальные разрушения, добавил он.

Поэтому, заявил Шольц, ресурсы страны следует использовать для финансирования всего, что понадобится после войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 3 февраля заявил, что ожидает от Украины "редкоземельных металлов и других вещей", используемых в электронике, в обмен на продление помощи от США. По словам американского лидера, он хочет от Киева "гарантий" и стремится заключить соответствующее соглашение.

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение не увеличивать добычу нефти, несмотря на призыв Трампа. Они не внесли никаких изменений в свои планы, а РФ до сих пор остается членом этой организации.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью OBOZ.UA отметил, что заявления Трампа и его администрации преследуют цель усадить российского диктатора Путина за стол переговоров. США имеют рычаги влияния на Москву, способные ослабить экономику страны-агрессора и возможность продолжать войну, говорит дипломат.

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