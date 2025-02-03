'Украина имеет ценные редкоземельные металлы': Трамп озвучил условия для продления помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, попал в новостные ленты с очередным заявлением. Он сказал, что ожидает от Украины "редкоземельных металлов" в обмен на продление помощи Вашингтоном.

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Об этом, в частности, пишет Associated Press, цитируя слова Дональда Трампа. Президент США во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что хочет от Украины "гарантий".

"Мы говорим Украине, что у них ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – заявил Трамп.

Он сказал, что хочет договориться о соглашении с Украиной, согласно которому Киев поставляет Соединенным Штатам редкоземельные минералы, используемые в электронике, в обмен на американскую помощь.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они собираются обеспечить то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", – сказал Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

По словам Трампа, он стремится получить гарантии от Украины под получение помощи. При этом он отметил, что якобы уже получил уведомление от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.

"Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. В них большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать", – цитирует издание заявления Трампа.

При этом Трамп не уточнил, какие материалы Вашингтон требует от Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в этот же день, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готовит переговоры об окончании войны, которые должны состояться "с Украиной, Россией и разными сторонами". При этом он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности.

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