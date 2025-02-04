"Это совершенно справедливо": Зеленский отреагировал на заявление Трампа о редкоземельных металлах

Президент Владимир Зеленский назвал справедливым требование американского коллеги Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. Глава украинского государства рассказал, что это условие предусмотрено Планом победы и он уже обсуждал его с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 4 февраля во время совместной пресс-конференции с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он напомнил, что большая часть ценных ресурсов Украины еще с 2014 года находится под российской оккупацией.

"Действительно у нас один из пунктов – важный, экономический пункт, который есть в Плане победы. Это не только редкоземельные металлы – в целом инвестиции. Безусловно, полезные ископаемые Украины. У нас их достаточно. Вы видите, что Россия еще с 2014 года оккупировала наши земли. Частично там были большие объемы наших полезных ископаемых", – объяснил Зеленский.

Поэтому, по его словам, Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этом направлении.

"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что эта тема уже обсуждалась с президентом США во время предвыборной кампании, когда республиканец еще был кандидатом на должность.

"Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом. Я ему говорил: окей, мы будем открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний. С удовольствием. Почему? Потому что если это все будет под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании, напрямую, я уверен, и Иран, и Северная Корея", – рассказал глава украинского государства.

Зеленский указал, что американский бизнес очень заинтересован в Украине.

"То, что я говорил об этом с ним (Трампом. – Ред.) – это факт, и я хотел бы, чтобы действительно бизнес Америки – я знаю, что он очень заинтересован входить в Украину – я хотел бы, чтобы они развивали этот направление у нас. И вот вам пример. Наша Запорожская атомная станция, самая большая в Европе и одна из самых больших в мире. Шесть гигаватт генерации – это очень много и это очень дорогостояще", – сказал он.

По словам Зеленского, чтобы сегодня построить один блок АЭС, нужны "миллиарды". Но из-за оккупации и российских обстрелов Украина вынуждена импортировать электроэнергию.

"В США станции на два-три блока стоят 10-15 млрд. Их себестоимость. А плюс то, что может генерировать эта станция это деньги ежедневно. Сегодня в Украине из-за оккупации, из-за атак мы импортируем 300 мегаватт. Представьте себе. Мы импортируем, а у нас есть, это наше право собственности. У нас есть шесть гигаватт. Поэтому вопросы не только в полезных ископаемых – вопросы во многих вещах. Атомка – мы также открыты для партнерства с другими странами".

Напомним, накануне Трамп заявил, что ожидает получить от Украины доступ к ее "редкоземельным металлам", используемым в электронике, "и другим вещам" в обмен на продление американской помощи. По словам президента Соединенных Штатов, он хочет от Киева "гарантий" и стремится заключить соответствующее соглашение.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил такое требование Трампа и назвал его эгоистическим. Он указал, что Украина подверглась колоссальным разрушениям и после завершения войны потребует гарантий того, что сможет финансировать собственную реконструкцию.

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