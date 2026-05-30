'У нас нет конкретной даты': в ООН отреагировали на заявление Путина о сроках окончания войны

В Организации Объединенных Наций заявили, что не могут назвать конкретные сроки завершения войны России против Украины, однако выступают за ее скорейшее прекращение путем справедливой дипломатии. В ООН отметили, что любое урегулирование должно основываться на уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в Нью-Йорке. Он прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о том, что пока невозможно определить конкретные сроки завершения войны.

В ООН призвали к реальной дипломатии

По словам Дюжаррика, ключевым приоритетом для Организации Объединенных Наций остается прекращение боевых действий и поиск дипломатического пути к миру.

"Мы не имеем конкретной даты завершения этого конфликта, но то, что мы действительно хотим видеть – это его конец. Мы хотим, чтобы стороны присоединились к реальной дипломатии, которая приведет к справедливому и устойчивому завершению этого конфликта – с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитета в соответствии с Уставом ООН и резолюций", – отметил представитель генсека.

Таким образом в ООН в очередной раз подтвердили свою неизменную позицию о необходимости достижения мира на основе международного права и принципов, закрепленных в Уставе организации.

ООН продолжит осуждать атаки РФ на гражданских

Отдельно Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН и в дальнейшем будет выступать против любых ударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

"Генеральный секретарь и в дальнейшем будет осуждать все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", – подчеркнул спикер.

Заявление прозвучало на фоне очередных российских атак по украинским городам. Враг регулярно применяет ракеты, беспилотники и другие виды вооружения для ударов по жилым кварталам, объектам энергетики, транспортной инфраструктуре, больницам, школам и другим гражданским объектам в разных регионах Украины.

Что сказал Путин

Накануне во время визита в Казахстан Владимир Путин заявил, что пока невозможно определить, когда завершится война России против Украины.

По его словам, назвать конкретные сроки окончания боевых действий невозможно из-за сложности ситуации и хода событий на фронте.

В то же время Украина и ее западные партнеры неоднократно подчеркивали, что путь к завершению войны зависит прежде всего от готовности России прекратить агрессию и уважать международно признанные границы Украины. Именно на этом принципе, как подчеркивают в Киеве и международных организациях, должно базироваться любое будущее мирное урегулирование.

Как сообщал OBOZ.UA, почти 50 стран-членов ООН выступили с совместным заявлением, в котором осудили угрозы России их посольствам в Украине. Заявление прозвучало на фоне новой эскалации атак на украинские города и роста международной напряженности.

В то же время Соединенные Штаты не присоединились к этому документу.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению главаря Кремля "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

