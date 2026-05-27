Почти 50 стран в ООН осудили угрозы РФ посольствам в Украине: США проигнорировали

Почти полсотни стран-членов ООН выступили с совместным заявлением, в котором осудили угрозы России в адрес дипломатических миссий в Украине. В то же время Соединенные Штаты не присоединились к этому документу.

Заявление прозвучало на фоне новой эскалации атак на украинские города и роста международного напряжения. Об этом пишет france24.

Во вторник в ООН было обнародовано совместное заявление около 50 государств, которые резко раскритиковали действия и риторику России в отношении дипломатических учреждений в Киеве. В частности, речь идет о недавних призывах Москвы к эвакуации посольств и предупреждения о возможных "систематических ударах" по украинской столице.

Представитель Украины в ООН Андрей Мельник отметил, что такие заявления неприемлемы и представляют прямую угрозу для международного дипломатического присутствия в Украине.

"Мы также осуждаем недавние угрозы России в адрес дипломатических учреждений и посольств в Киеве. Этого мы не можем допустить", – заявил он.

К совместному заявлению присоединились европейские страны, а также Япония, Южная Корея и ряд других государств. В то же время Соединенные Штаты не стали его подписантом, что отдельно отмечается в документе.

Напряжение вокруг этого вопроса возросло после массированных российских атак на Украину в выходные дни. По данным, в результате обстрелов, в которых применялись десятки беспилотников и ракет, погибли по меньшей мере четыре человека, а Киев подвергся значительным разрушениям.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность из-за дальнейшей эскалации. Он отметил, что особенно тревожными являются заявления России о возможных "последовательных и систематических ударах" по украинским оборонным предприятиям в столице и другим объектам инфраструктуры.

"Сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению и рискует еще больше отдалить перспективу мира", – говорится в его заявлении.

По информации из Москвы, во время последних атак Россия применила гиперзвуковую ракету "Орешник", которая, по утверждениям российской стороны, способна развивать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука, и нести ядерные боезаряды.

Российские власти также объясняют последние удары ответом на предыдущие действия Украины. В частности, Москва заявила об атаке на профессиональное училище в оккупированной Луганской области, в результате которой погиб 21 человек. После этого президент РФ Владимир Путин приказал своим военным нанести "ответный удар".

Напомним, Польша отреагировала на новые угрозы со стороны России относительно ударов по Киеву, вызвав российского посла в Министерство иностранных дел. В Варшаве заявили о недопустимости таких заявлений и подчеркнули нарушение международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Представитель страны-агрессора по поручению главаря Кремля "рекомендовал" Штатам обеспечить эвакуацию из Киева своего дипломатического персонала и других граждан.

В МИД РФ цинично утверждают, что это якобы происходит в ответ на "продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории".

Подчиненная Лаврова Мария Захарова ранее цинично анонсировала новые удары по Киеву – причем она прямо отметила, что они "наносились и будут наноситься".

