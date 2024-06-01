Тюрьма или Белый дом: чего ждать от исторического суда над Трампом и почему он может стать президентом с судимостью

Присяжные в суде Нью-Йорка признали кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью утаивания суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года.

Бывший президент США признан виновным по 34 пунктам обвинения. Каждый из них предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Сам Трамп назвал решение "позорищем", заявив, что невиновен и готов "бороться до конца".

Процесс без преувеличения исторический – Трамп может стать первым экс-президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении. Приговор суд должен вынести 11 июля.

Впрочем, это не означает, что вердикт внезапно изменит президентскую гонку – по крайней мере, ничто в истории скандала с Трампом не свидетельствует об этом. Интересная деталь: после оглашения решения суда страница пожертвований в пользу Трампа буквально "упала" от наплыва тех, кто бросился жертвовать ему свои деньги. По всей вероятности, возмущение может выплеснуться и на улицы.

О том, что означает решение суда по Трампу и как это отразится на его президентских перспективах, – в материале OBOZ.UA.

Суд признал Трампа виновным – что это меняет?

Пока ничего. Его отпустили из зала суда без залога. Отдельное заседание, на котором бывшему президенту будет определено наказание, пройдет 11 июля. Поскольку он до этого не имел судимости, вероятнее всего, Трамп отделается условным сроком или штрафом. Кроме того, юристы Трампа наверняка подадут апелляцию, рассмотрение которой может затянуться на несколько месяцев.

Сам Трамп, что было ожидаемо, назвал приговор "позорищем", а сам суд – "сфальсифицированным во главе с коррумпированным судьей". Экс-президент после вердикта присяжных заявил, что страна "скатилась к чертям", но пообещал бороться до конца и победить.

Потенциальный приговор не помешает Трампу снова стать президентом, но в случае переизбрания он не сможет сам себя помиловать (это право имеет губернатор Нью-Йорка, поскольку обвинения выдвинула прокуратура штата).

Как приговор суда повлияет на предвыборную гонку

Беспрецедентный сценарий в политической истории США: один из лидеров президентской гонки может оказаться осужденным преступником. Еще несколько лет назад такое развитие событий почти наверняка изменило бы ход кампании. Сегодня такой уверенности нет. Трамп пережил два импичмента и многочисленные скандалы и все еще лидирует в большинстве опросов.

Дальше приговор Трампа открывает новые возможности как для команды Байдена, если там смогут воспользоваться ситуацией, так и для команды экс-президента. Ведь Трамп будет говорить о политически мотивированном судебном преследовании с целью не допустить его к власти. Бывший президент записал обращение о сборе средств через несколько минут после того, как присяжные приняли решение, и страница пожертвований в его пользу почти сразу "упала" от наплыва желающих.

Согласно последнему опросу PBS NewsHour/NPR/Marist, 67% респондентов сказали, что приговор Трампу никак не повлияет на их решение, за кого голосовать на выборах. Еще 17% говорят, что они будут менее склонны голосовать за Трампа. Интересно, что 15% респондентов приговор Трампу скорее убеждает в том, что нужно за него проголосовать.

И все же опрос, проведенный Школой права Marquette, показал, что приговор "виновен" в отношении Трампа обеспечит преимущество Байдена на 4 пункта. То есть Трамп не сможет победить Байдена, полагаясь исключительно на голоса людей, считающих суд над ним "коварными действиями действующей администрации".

Но этого преимущества Трампу недостаточно, чтобы выиграть выборы. Единственный путь к победе – коалиция ядерного электората и независимых избирателей, считающих, что Трамп хоть и не их кандидат, но второй срок Байдена будет еще хуже. В то же время вердикт означает, что эти избиратели получили четкое, недвусмысленное напоминание о том, почему они не любят Трампа. Учитывая особенности американской системы выборов, перемещение даже небольшого процента избирателей в так называемых меняющихся штатах может решительно отразиться на балансе гонки.

Ссоры внутри партии

Уже после вынесения вердикта появились доказательства внутренних конфликтов в Республиканской партии, когда заместители Трампа ссорились в социальных сетях с бывшим губернатором Мэриленда Ларри Хоганом, являющимся сейчас кандидатом от республиканцев на выборы в Сенат США, после того, как он призвал американцев "уважать вердикт и судебный процесс".

"Вы только что завершили свою кампанию", – ответил помощник Трампа Крис ЛаЧивита на сообщение Хогана.

Это решение может навредить амбициям Трампа переизбраться

"Вердикт присяжных по отношению к Трампу – действительно очень серьезный момент, но пока мы не можем иметь четкой позиции относительно того, какой это будет иметь эффект. Надо дождаться еще и вердикта самого суда. Но уже то, что сейчас все присяжные единогласно высказались в том смысле, что Трамп виноват, безусловно, ему может навредить в предвыборной гонке" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, если в течение этого месяца до вынесения окончательного вердикта демократы будут использовать это как очень удобный инструмент для травли Трампа, они на этом могут электорально много заработать.

С другой стороны, многие в Америке рассматривают Трампа как жертву политических преследований, которую нужно поддерживать. И в США слышны голоса, что в случае, если его действительно осудят, его электоральная поддержка может, как ни странно, возрасти.

"И еще момент, на который тоже следует обратить внимание: даже из тюрьмы Трамп сможет продолжать баллотироваться на пост президента.

Пока можно констатировать одно: после этого решения присяжных имидж Трампа, безусловно, ухудшится. Ведь всем стало известно, что он врал правосудию, что он пытался делать вещи, которые не имел права делать. А там уже на подходе еще несколько не менее серьезных дел, так что думаю, что ему сейчас придется не сладко. Но это вовсе не означает, что та Америка, которая его поддерживает, будет уж слишком к нему критически относиться. Часть электората отойдет, потому что если он будет осужден даже условно, все равно это означает, что они будут иметь дело с преступившим закон человеком. Так что этот вердикт, безусловно, играет не на руку Трампу", – уверен Владимир Огрызко.

Смен настроений среди американских избирателей не будет

"Решение присяжных – это своего рода прецедент, ведь в истории США не было такой ситуации, когда один из реальных кандидатов в президенты подходил к выборам, имея приговор суда. Но это ничего не изменит на самом деле. С юридической точки зрения Трамп имеет возможность подать апелляцию. Что он и сделает, и это будет продолжаться несколько месяцев и может затянуться вплоть до выборов" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Кроме того, это же приговор, вынесенный в штате Нью-Йорк. То есть он не распространяется на другие штаты, в том плане, что это не помешает Трампу продолжать кампанию и быть избранным в качестве президента. Также, по моему мнению, это не меняет настроений его избирателей. Я думаю, что большинство американцев уже определились, за кого они будут голосовать. Да, политическая борьба значительно обострится, но существенно это не повлияет на настроения в обществе", – отметил Александр Мережко.