Туск заявил, что ждет от Украины "четкого сигнала" после конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "неудачным" решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное звание "героев УПА". Глава польского правительства подчеркнул, что теперь украинская сторона должна сделать первый шаг к снижению градуса напряженности.

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Туск отметил, что получил несколько сигналов от украинских политиков, в том числе письмо от экс-президента Виктора Ющенко. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Клечеве, сообщает Polsat News.

Призыв к диалогу и письмо Ющенко

По словам польского премьера, в своем письме Ющенко призвал совместно работать над историческим прошлым, чтобы оно "не управляло будущим".

"Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они стараются, но нам все же хотелось бы слышать его отчетливо", – подчеркнул Туск.

Суть дипломатического скандала

Поводом для резкой реакции Варшавы стало решение Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". Президент Украины объяснил этот шаг необходимостью восстановления исторических традиций и признанием заслуг военных в защите независимости страны.

В Польше данное решение вызвало волну критики со стороны высшего руководства, включая премьера, главу Минобороны и МИД. Более того, президент Кароль Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского ордена Белого Орла – высшей награды Польши. В ответ на это украинский лидер на следующий же день вернул орден в Варшаву по почте.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля снова должна стать болезненная тема общей истории.

Напомним, британский историк Норман Дэвис призвал Польшу проявлять гораздо большую осмотрительность и осторожность в своих публичных заявлениях, касающихся Украины и ее исторического прошлого. По словам профессора Оксфордского университета, главным бенефициаром любого польско-украинского конфликта неизменно становится Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не будут переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА", несмотря на недовольство со стороны Польши. В Офисе президента опровергли информацию польских медиа о том, что якобы Украина рассматривает компромиссный вариант названия подразделения.

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