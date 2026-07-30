Туск заявил, что следующие 100 дней могут решить судьбу войны в Украине. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими для хода войны России против Украины. По его словам, на данный момент шансы на тот или иной исход остаются равными, а дальнейшее развитие событий в значительной степени зависит от решений ключевых международных партнеров.

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Дональд Туск выступил с заявлением во время брифинга в Люблинском воеводстве, где комментировал инцидент с падением российской баллистической ракеты. Его цитирует The Guardian.

Туск связал безопасность Польши с обороной Украины

Дональд Туск подчеркнул, что попадание российской ракеты на территорию Польши лишь укрепило его убеждение в необходимости и дальше поддерживать Украину.

По словам Туска, безопасность Польши напрямую зависит от способности украинских военных защищать свое воздушное пространство.

"Безопасность Польши прямо и однозначно зависит от эффективных действий украинской армии, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в направлении Польши", — заявил он.

Премьер подчеркнул, что Варшава и впредь будет делать все возможное, "чтобы Украина не проиграла эту войну".

Следующие 100 дней могут стать решающими

Туск сообщил, что накануне обсудил ситуацию на фронте с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, ближайшие три месяца могут определить дальнейший ход войны.

"Ситуация достаточно понятна: следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и сейчас шансы — 50 на 50", – сказал польский премьер.

Он указал на президента США Дональда Трампа, "некоторых других людей" и генерального директора SpaceX Илона Маска как на одних из самых влиятельных людей, которые могут существенно повлиять на развитие событий.

Напомним, ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета. Поляки сравнили мощность взрыва с землетрясением и заявили, что ночью звучал сигнал воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Люблин с рабочим визитом и встретился с польским премьером Дональдом Туском. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы безопасности, оборонную поддержку Украины и исторический диалог между двумя государствами.

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