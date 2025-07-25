"Тупик": Обухов оценил, может ли Путин остановить войну против Украины на фоне требований Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли изменит военную риторику на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на нефть и санкции. И хотя он якобы понимает, что война против Украины для него проигрышная, но будет вести ее до конца.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп российский террор" (США) Герман Обухов. Он ответил, изменится ли поведение военного преступника, если через 50 дней после трамповского "ультиматума" – 3 сентября – пакет санкций все же будет принят.

"Кардинально ничего не изменится. Проблемы в российской экономике будут нарастать как снежный ком, и в конце концов это приведет к печальному результату, потому что за все надо платить – за комплектующие для производства вооружений, зарплаты сотрудникам и так далее. Все будет очень печально", – оценил собеседник дальнейший ход событий для РФ.

И все же, по его убеждению, никакой встречи между Зеленским и Путиным не состоится ни до 3 сентября, ни, возможно, вообще никогда. Он считает, что дело даже не в личной неприязни, "а в каких-то принципиальных моментах".

"Пока Европа не заговорит о том, что в России неонацизм и неофашизм, ничего не будет. Но Европа к этому не готова. Она до сих пор ведет торговлю с Россией на миллиарды долларов, в том числе покупает металл. Несмотря на санкции. Я не хочу сказать, что главы всех европейских стран врут или блефуют, но, наверное, это происходит бесконтрольно. Россия по-прежнему получает большие деньги за счет торговли с Европой, и за счет этого поддерживает свою экономику, в том числе военную. Дания, Германия, другие страны Европы покупают у России и то, и это. Я уже молчу о Китае, Индии", – отметил Обухов.

Так же он убежден в том, что российский диктатор "проклинает тех из своего окружения, кто уговорил его начать эту войну". По мнению антироссийского активиста, Путин "понимает, что эта война проигрышная", но якобы не может ее остановить, "поскольку в таком случае окажется в ауте".

Глава фонда "Стоп российский террор" говорит, что международный военный преступник будет продолжать войну против Украины до конца, потому что она стала для РФ парадигмой, без нее "Россия уже не может жить".

"Или победа, которую невозможно достичь, или смерть. Ядерную войну никто не начнет. Это самоубийство... На это не пойдет ни Путин, ни Трамп, ни Европа. Поэтому война будет идти неопределенно долго, пока Европа не поймет, что в России неофашизм, неонацизм. Возможно, и до Америки это тоже дойдет", – поделился мнением Герман Обухов.

Что предшествовало

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести тарифы в размере 100% против России и ее торговых партнеров, а также дополнительные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня в Украине.

Он даже предположил, что Путин изменит может изменить мнение относительно продолжения войны "даже быстрее, чем за 50 суток". В ответ на такой "ультиматум" в Кремле рассыпались комплиментами Трампу. Хотя сам диктатор продолжает молчать: по мнению дипломатов, он выжидает и не хочет лишний раз раздражать американского лидера.

Аналитики оценили, что предоставленная Трампом пауза в 50 дней только служит хорошим знаком для достижения целей Путина. Благодаря этому Кремль сможет воспользоваться успехами последних недель, которые все больше подвергают опасности ключевые опорные пункты Сил обороны Украины на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что ждут наступления войск РФ в июле-августе. Сейчас оккупанты проводят штурмы малыми группами пехоты, используют легкую технику и авиацию на востоке Украины, а в течение ближайших двух месяцев будут пытаться активно наступать.

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