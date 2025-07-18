"Хороший знак для Путина": в CNN объяснили, что не так с "ультиматумом" Трампа в 50 дней

Пауза в 50 дней, которую президент США Дональд Трамп предоставил перед возможным введением дополнительных санкций против РФ, служит добрым предзнаменованием для достижения целей диктатора Владимира Путина. Кремль сможет воспользоваться успехами последних недель, которые все больше подвергают опасности ключевые опорные пункты Украины на ее востоке.

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Об этом идет речь в статье CNN, опубликованной 17 июля. "Россия усиливает свое влияние на Украине, поскольку Трамп предоставляет Путину 50-дневное окно", – говорится в заголовке.

Путин вновь перехитрит Вашингтон

Как пишут авторы материала, новый "ультиматум" Трампа дает Кремлю возможность воспользоваться постепенными успехами последних недель, которые, по словам аналитиков, все больше подвергают опасности ключевые опорные пункты Сил обороны Украины на востоке.

По мнению аналитиков, новые сроки служат хорошим предзнаменованием для достижения целей Путина.

Они также предоставляют Москве пространство для маневра на дипломатической арене, считает Кир Джайлс из Королевского института международных отношений (Chatham House).

"Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, с готовностью согласится… Последнее продление Трампом предполагаемых сроков для Путина продлевает страдания Украины на тот же произвольный срок", – говорит он.

Джон Лоф, глава отдела внешней политики аналитического центра "Новые евразийские стратегии", заявил, что летнее наступление, вероятно, продолжается уже несколько месяцев, и что "россияне, несомненно, наращивают свои усилия как на земле, так и в воздухе".

Он добавил, что недавние воздушные удары по городам Украины, возможно, отражают медленное продвижение Москвы на линии фронта и направлены на то, чтобы "деморализовать население и подорвать его волю к борьбе".

"В течение нескольких месяцев Путин выражал полную уверенность в успехе этой кампании, говоря, что украинцам не хватает живой силы и определенных систем вооружения. Мы увидим продолжение этой ситуации как минимум в течение следующих 50 дней", – сказал Лоф, добавив, что Москва надеется слишком рассредоточить украинскую оборону.

Силы РФ имеют успех на трех ключевых направлениях

CNN указывает, что на фоне информации о возможном летнем наступлении РФ, для которого она стягивает 160 тыс. военных, за последние две недели Москва также добилась "небольших, но важных успехов", обеспечив своим войскам более выгодные позиции для отсечения украинских войск в трех ключевых городах – Покровске, Константиновке и Купянске на востоке.

Согласнно данным DeepState и сообщениям из регионов, РФ имеет успехи в попытках обойти с флангов все три эти города.

На днях оккупанты приблизились к Родинскому – ключевому населенному пункту к северо-востоку от Покровска, главного украинского военного узла, осажденного россиянами на протяжении месяцев.

Это наступление совпадает с наступлением на запад от Покровска, где агрессор сейчас выдвигается с целью окружить село Удачное, что позволяет ему с большей эффективностью перекрывать пути снабжения в Покровск.

Украинский командир с позывным "Музыкант", командовавший ротой беспилотников под Покровском с октября, сообщил CNN, что российское наступление продолжается уже некоторое время.

"Возможно, оно еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно", – сказал защитник Украины.

По словам военного, оборона Родинского имеет решающее значение:

"Противник это понимает и рассчитывает на это. Если они пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Там есть одна-две дороги, которые они могут взять под контроль, и логистика будет отрезана. Это логичный ход со стороны противника".

Срочно необходимы подкрепления, иначе грозит повторение ситуации в Авдеевке, говорит "Музыкант".

Украинский военный блогер Богдан Мирошников написал, что если Родинское будет "взято, то это завершит окружение всего нашего левого фланга" вокруг Покровска, добавив столь же пессимистичные оценки правого фланга и южного направления:

"Если так будет продолжаться, то вариантов почти не останется… либо наш гарнизон будет вынужден отступить под угрозой окружения, либо нас ждут ожесточенные бои в полуокружении с неясными перспективами".

Российский военный Telegram-канал "Военная хроника" сообщил, что цель россиян состоит в том, чтобы Покровск пал так же, как ранее Авдеевка и Бахмут, с "последовательной изоляцией флангов, давлением на линии снабжения и фронтовой стагнацией после стратегического истощения".

Карта DeepState также показывает продвижение к Константиновке – еще одному ключевому узлу на востоке, – к которому РФ за последние две недели стремительно приблизилась с юго-востока и юго-запада и который теперь подвергается постоянным ударам дронов.

Украинский защитник и блогер Станислав Буниятов "Осман" написал, что наступление продвигает россиян дальше на Днепропетровщину, которая изначально не входила в территориальные цели Путина.

В результате ежедневных боестолкновений "уничтожается 70–90% живой силы и техники противника, но противник наступает, и все понимают, почему", рассказал Осман.

Вводящие в заблуждение донесения украинских командиров своему командованию мешали их обороне, сообщило DeepState:

"Значительная часть успеха противника – это ложь в донесениях с мест событий о реальном положении дел, что затрудняет оценку рисков и реагирование на изменения ситуации сверху… это огромная проблема с катастрофическими последствиями. Ложь уничтожит нас всех".

В публикации подчеркивается, что особенно уязвим район к югу от Покровска.

Наступление РФ к северу от Купянска менее выражено, но представляет собой еще одну проблему для зачастую перегруженных сил Украины, пишет CNN.

Оно началось 23 июня из Голубовки Купянского района и позволило силам РФ взять под контроль ключевую подъездную дорогу к северу от Купянска, вблизи Радковки.

Купянск – один из крупнейших городов к востоку от Харькова, и контроль над ним помогает обеспечить безопасность города с населением около миллиона человек, говорится в статье.

Издание также отмечает, что Кремль, очевидно не был обеспокоен "ультиматумом" Трампа, поскольку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник: "50 дней – раньше это было 24 часа, раньше это было 100 дней; мы все это уже проходили".

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, Путин во время последнего разговора с Трампом предупредил, что планирует в течение следующих 60 дней усилить наступление на Украину. Диктатор якобы заявил, что его армия должна выйти на административные границы четырех областей, где РФ "имеет значительные позиции".

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