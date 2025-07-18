'Предел, за который заходить не стоит': дипломат объяснил, почему Путин молчит после заявлений Трампа о 50 днях

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня. Вероятно, глава Кремля выжидает и не хочет лишний раз раздражать американского лидера.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Он добавил, что Путин пытается сохранить хорошие отношения с Трампом.

"Думаю, что он (российский диктатор. – Ред.) просто выжидает. С одной стороны, он понимает, что предложенные Трампом условия прекращения огня в целом ему выгодны. Некоторых своих целей он может достичь дипломатическим путем. Плюс – его, безусловно, привлекает общая идея Трампа: "переформатирование" отношений между США и Россией. Совместные проекты, "новый порядок", новые балансы – это же прямо из учебника кремлевской геополитики. Поэтому он и пытается удержать баланс", – объяснил эксперт.

С другой стороны, диктатор хочет действовать осторожно, чтобы не перейти грань и не испортить отношения с американским лидером. Он прекрасно понимает, что провоцировать Трампа опасно, поэтому избегает личных нападок. Ведь одно резкое заявление может разрушить все его расчеты. Поэтому предпочитает молчать и передает роль критиков своим пропагандистам, спикерам и официальным спикерам.

"Как говорится, (Путин. – Ред.) определяет себе границу: что разрешено, а что нет. Ему важно не испортить отношения с Трампом, но в то же время – не потерять инициативу. Эти колебания будут продолжаться до тех пор, пока он не поймет, в какую игру Трамп действительно готов сыграть. И где та грань, за которую заходить не стоит", – резюмировал Шамшур.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции отметил, что Трамп будет пытаться вести дружеский диалог с Путиным. А 50 дней, которые американский лидер дал Москве, совсем не похожи на ультиматум, поскольку фактически США фактически дают зеленый свет летнему наступлению РФ.

Как писал OBOZ.UA, в Администрации президента США рассказали, что будет с Россией через 50 дней, если она не прекратит войну против Украины.

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