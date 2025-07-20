В России рассыпались в комплиментах Трампу после 50-дневного ультиматума

В Кремле после "50-дневного ультиматума" президента США Дональда Трампа рассыпались в похвалах американскому лидеру. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал его "президентом крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира", который стремится к "мирному урегулированию".

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Такое заявление Песков сделал 20 июля во время разговора с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным. По его словам, РФ якобы "готова двигаться к своим целям по урегулированию" войны против Украины "быстро".

Однако, по словам Пескова, скорость этого процесса якобы зависит не только от Москвы.

Спикер Кремля цинично заявил, что "урегулирование" войны – это якобы "длительный и непростой процесс" и "в Вашингтоне все больше это понимают".

При этом Песков рассыпался в похвалах Трампу:

"Понятно, что президент Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его довольно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию".

Пресс-секретарь Путина добавил, что последний разговор диктатора и Трампа – это "прагматичный деловой диалог людей, которые стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга".

"Не исключено, что Путин и Трамп в ходе личной встречи зафиксируют "крупные договоренности", которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало", – выдал Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня.

Москва отвергла этот "ультиматум", некоторые российские топ-чиновники, в частности Сергей Лавров, высмеяли "мирный план" Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что каждый из "50 дней" для Украины является страшным и предоставленный России срок означает лишь увеличение погибших и разрушений.

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