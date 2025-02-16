'Цинизм и фальсификация': в Минкульте возмутились из-за 'концертов мира', которые запланировала Россия

В воскресенье, 16 февраля, в Министерстве культуры Украины отреагировали на информацию о "концертах мира", которые якобы предстоят в России в этом году. Там назвали эти слухи " циничными ".

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Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook. В нем также отмечено, что организация так называемых "концертов мира" в стране-агрессоре является фальсификацией истории войны России против Украины.

"Из медиа стало известно, что в России готовится проведение "концерта мира" с участием иностранных артистов. Так, 81-летний итальянский певец Аль Бано рассказал о приглашении от своего менеджера выступить на "концерте ради мира" в Москве", - говорится в сообщении.

В Минкульте отмечают, что заявления Аль Бано, где он с гордостью рассказывает об участии в четырех "концертах для Путина", подтверждают, что он является убежденным сторонником путинского режима.

Кроме того, добавляют в ведомстве, очередным проявлением цинизма является то, что за неделю до третьей годовщины начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, когда российская армия убивает украинских граждан, Кремль планирует масштабные развлекательные мероприятия в честь "мира" с участием артистов из разных стран мира.

"Фактически, такие мероприятия будут повторять идеологию и стилистику концертов ко Дню Победы. С глорификацией российской армии, сокрытием ее преступлений и главное - с отсутствием признания вины и чествования тысяч погибших в Украине. эту информацию в Минкульте.

Напомним, что накануне, 15 февраля, эстрадный певец и музыкант Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) из Италии рассказал о том, что получил очередное приглашение от своего "друга" российского диктатора Владимира Путина выступить на "концерте мира".

Подробности

Итальянский певец Аль Бано был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-х и 1990-х годах. В 2014 году музыкант заявил, что поддерживает Путина и российскую аннексию Крыма. Кроме того, он не раз выступал для главы Кремля.

В марте 2019 года Министерство культуры Украины внесло певца в список лиц, представляющих угрозу украинской национальной безопасности. Впрочем, уже в октябре того же года он был оттуда изъят.

В июле 2022 Аль Бано заявлял, что был поклонником Путина, но полномасштабное вторжение в Украину было для него неприятной неожиданностью и удивило его.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просто использует президента США Дональда Трампа. Глава государства отметил, что военный преступник хочет использовать Трампа в качестве "реквизита" на параде в Москве на 9 мая.

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