ЦИК признала избранным нардепом Романа Кравца, которого называли владельцем Telegram-канала 'Джокер': что происходит

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Романа Кравца. Решение приняли после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Наталухи. Это произошло в пределах общегосударственного многомандатного избирательного округа на основании выборов 21 июля 2019 года.

Как сообщили в ЦИК, поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Наталухи. В Комиссии отметили, что Наталуха был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" и выбыл из состава парламента в связи с назначением на другую должность.

ЦИК рассмотрела представленные документы и установила очередность кандидатов в избирательном списке партии. По результатам рассмотрения Комиссия признала Романа Кравца, который был следующим по списку под номером 153, избранным народным депутатом Украины.

Кроме этого, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Оксаны Кваши. Основанием стало ее личное заявление, поданное в ЦИК в установленном законом порядке.

Оксана Кваша была включена в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 159. Речь идет о том же общегосударственном многомандатном округе и внеочередных парламентских выборах 2019 года.

Подробности процедуры

После принятия решения ЦИК официально сообщила о признании Романа Кравца избранным народным депутатом. В то же время в Комиссии отметили, что сам Кравец заявил об отказе от депутатского мандата.

Информацию об этом подтвердили в ЦИК, не прибегая к оценкам или дополнительным комментариям относительно дальнейших шагов. Процедура замещения вакантного мандата в таком случае происходит в соответствии с законом, с учетом преемственности в избирательном списке.

Роман Кравец публично подтвердил, что отказывается от мандата народного депутата. Об этом стало известно после его комментария журналистам, который появился уже после решения Центральной избирательной комиссии.

Он сообщил, что находится за границей и выехал в Израиль на законных основаниях из-за проблем со зрением. По его словам, решение не заходить в Верховную Раду он принял самостоятельно и без внешнего давления.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Поскольку считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта недостаточно, чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", – заявил Кравец.

Он также отметил, что уступает свое место следующему кандидату в избирательном списке. По словам Кравца, мандат должен получить человек, который идет за ним в списке и, по его мнению, является наиболее достойным.

Подробности очередности

Следующим за Романом Кравцом в избирательном списке партии "Слуга народа" является предприниматель Богдан Козуб. Именно он может быть признан избранным народным депутатом в случае официального оформления отказа Кравца от мандата.

Речь идет об общегосударственном многомандатном избирательном округе и результатах внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Очередность кандидатов определена избирательным списком партии, поданным еще во время кампании.

Ранее мандат в этом округе принадлежал Дмитрию Наталухе. Верховная Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия после назначения на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Кто такой Кравец

Роман Кравец ранее фигурировал в журналистских расследованиях как лицо, связанное с анонимным Telegram-каналом "Джокер". Об этом сообщали расследователи hromadske, которые исследовали происхождение и администрирование канала.

В материалах отмечалось, что "Джокер" долгое время оставался анонимным, однако журналисты установили связь между каналом и Кравцом. Сам Telegram-канал публиковал политические сообщения и комментарии, которые активно обсуждались в публичном пространстве.

В 2022 году Служба безопасности Украины информировала, что Telegram-канал "Джокер" попадал в поле зрения правоохранительных органов. В СБУ отмечали, что канал использовался неустановленными лицами для деструктивной информационной деятельности.

По оценке СБУ, такая деятельность могла наносить ущерб государственной безопасности Украины. В то же время в публичных сообщениях речь не шла об объявлении подозрений или вынесении судебных решений по этому делу.

Информация о возможной связи Кравца с Telegram-каналом снова привлекла внимание после решения ЦИК о признании его избранным народным депутатом. Однако после заявления об отказе от мандата ситуация перешла в правовую плоскость процедуры замещения вакантного места в парламенте.

Центральная избирательная комиссия должна действовать в соответствии с избирательным законодательством и установленной очередности кандидатов. Дальнейшие решения будут приниматься после официального оформления всех необходимых документов.

