Россия бьет по гражданским: момент прилета ракеты по дому в Киеве попал на видео

Ночью 28 августа российские войска массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Путинские террористы целенаправленно ударили баллистикой по жилому дому.

Видео дня

Момент российского теракта в украинской столице попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram.

Детали российского удара

В Дарницком районе Киева были повреждены жилые дома, в том числе разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Жертвами путинских террористов в украинской столице стали 8 человек, в том числе двое детей. Еще десятки мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Видео, снятое рядом с местом теракта, подтверждает, что ракета целенаправленно ударила по жилому дому. Более того, в один и тот же дом с интервалом в несколько секунд прилетели сразу две российские ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта атака является ответом на вопрос, готова ли Москва к завершению войны: Кремль выбирает баллистику, а не стол переговоров. Он подчеркнул, что Россия продолжает убивать, потому что часть мира закрывает глаза на ее зверства – и обратился к Китаю и Венгрии.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Три человека погибли, в том числе ребенок, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа РФ осуществила массированную атаку на украинскую энергетику. Пострадали объекты электро- и газовой инфраструктуры в шести областях. Из-за этого без электроэнергии осталась часть потребителей на Полтавщине и Сумщине.

