Украинское крыло международной правоэкстремистской террористической организации The Base заявило о своей причастности к убийству полковника СБУ Ивана Воронича. В свою очередь пророссийская пропаганда заявила, что это "пример борьбы союзников против Украины". На самом же деле это целенаправленная информационная операция врага, призванная переложить ответственность за теракт с Кремля на других.

Видео дня

О причастности к убийству полковника СБУ террористов The Base сообщило британское издание The Guardian. О попытке России снять с себя ответственность за убийство Воронича предупредили в Центре противодействия дезинформации.

"Сейчас украинские государственные органы ведут следствие по делу убийства офицера СБУ. Имена причастных станут известны позже, однако уже сейчас понятно, что преступление имеет российский след. Такие операции полностью вписываются в гибридную стратегию России: именно Кремль финансирует и координирует деятельность экстремистских группировок за рубежом, используя их как инструмент террора и дестабилизации Украины изнутри. Все попытки представить эти преступления как "инициативу третьих сторон" – это попытка замести следы и избежать ответственности", – отмечают в ЦПД.

Хотя "Белый Феникс" и позиционирует себя как сугубо украинскую организацию неонацистов, он не скрывает того факта. Что является лишь ячейкой международной организации The Base.

Известно, что в течение нескольких месяцев The Base открыто предлагала своим сторонникам или просто желающим деньги за целенаправленные убийства и атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Основатель организации – бывший подрядчик Пентагона и советник сил спецназначения США Ринальдо Наззаро. Американец, он был шпионом Кремля. Однако Назарро сбежал из Америки в РФ, где получил гражданство, женился и сейчас проживает в Санкт-Петербурге. И именно из этого российского города продолжает руководить The Base.

"Белый Феникс", как и The Base, пропагандирует превосходство белой расы.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Голосеевском районе Киева был убит полковник СБУ Иван Воронич. Мужчину убили пятью выстрелами в упор, когда тот выходил из собственного дома.

По факту убийства открыли уголовное производство по 348 ст. УК – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Впоследствии в СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые убили полковника Воронича в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!