Заехали в Украину с территории Молдовы: стало известно, кто был киллерами полковника СБУ Воронича

Полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича убили два агента российских спецслужб, которые попали в Украину из Молдовы. Исполнителями были граждане Азербайджана, связанные с криминальными группировками РФ, – Гулализада Хагани (непосредственный киллер) и Нармин Гулиева (обеспечение).

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook. Гулиева въехала в Украину 15 мая через пункт пропуска Маяки-Удобное, а Хагани еще 27 февраля 2025 года пытался пройти официально этот же пункт, но получил отказ. Последний был указан как мафиози в базах данных украинских правоохранителей, поэтому легальным способом попасть в Украину у него не получилось. Хагани, которому запретили въезд до 2030 года, проник нелегально.

Убийцу и его сообщницу нашли "по горячим следам" после преступления, а доказательства их причастности, по словам Бутусова, максимально убедительны. Россияне использовали Хагани и Гулиеву как "одноразовых" исполнителей.

"На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и убежать. Теперь даже прах их рассеется без вести", – написал журналист.

По его словам, целью киллеров был именно Иван Воронич — один из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, созданное в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях. За время работы спецслужащие уничтожили десятки самых известных командиров российских войск и спецслужб РФ.

Хотя в последние годы он работал в другом подразделении СБУ, Россия давно стремилась ему отомстить. Воронич был среди самых больших врагов РФ.

Бутусов отметил, что полковник заслужил высших наград Украины, делал карьеру не политическими заказами, а делами, пользовался уважением боевых товарищей.

По предварительным данным, Воронич жил по месту регистрации в собственной квартире, которая указана во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом, выследили офицера за последнее время и организовали убийство.

"Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, который достоверно подтвержден и доказан. Ранее, также в этом году, российские агенты совершили в Киеве покушение на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других городах Украины и против военных и против известных волонтеров, которые делают весомый вклад в победу", – отметил Бутусов.

Журналист добавил, что спецслужбы РФ давно ведут кампанию террора в Украине, а масштабы российской агентуры, в основном из криминальных кругов, будут увеличиваться. По его словам, широкомасштабные нападения и убийства граждан Азербайджана в РФ могут быть связаны с тем, что спецслужбы РФ пытаются заставить определенных людей вести террористическую деятельность против Украины.

Бутусов обратил внимание на организацию безопасности других известных офицеров СБУ, которые также принимали активное участие в ликвидации главарей оккупантов. Один из них – полковник Роман Червинский, которого суд отправил под домашний арест. Журналист призвал отменить его арест, иначе Червинский также может стать целью россиян.

"Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, надо продумать меры безопасности, и при возможности не проживать по местам регистрации или адресам, которые публично известны, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать засылать новые группы наемных убийц", – подчеркнул он.

По словам Бутусова, врагу обязательно отплатят за смерть Воронича, который достоин звания Герой Украины (посмертно).

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Голосеевском районе Киева был убит 50-летний сотрудник СБУ Иван Воронич. Он вышел из дома и направлялся к авто, а в этот момент неизвестный подошел к нему и произвел несколько прицельных выстрелов в упор, от чего пострадавший погиб.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично руководил спецоперацией по поиску убийц Воронича. Агентурно-боевую группу ФСБ нашли и ликвидировали во время задержания, когда она оказала вооруженное сопротивление.

Мужчина и женщина, причастные к убийству полковника СБУ в Киеве, были гражданами другой страны. Преступление они выполнили по заказу спецслужбы РФ, после чего пытались "залечь на дно".

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