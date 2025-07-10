Пять выстрелов в упор: в Киеве убили полковника СБУ Ивана Воронича. Все подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, неизвестный убил сотрудника СБУ Ивана Воронича. Злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-разведчик Роман Червинский. Стрелка разыскивают правоохранители.

"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для орков", – написал Червинский.

По его словам, неизвестный в 8:00 сделал пять выстрелов в упор, когда Воронич выходил из своего дома.

Как сообщили нам в пресс-службе Службы безопасности, по факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева открыто уголовное производство. Дело квалифицировали как посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего (статья 348 Уголовного кодекса Украины).

"Служба безопасности и Национальная полиция принимают комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. В результате этого погиб мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!