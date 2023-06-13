Трампа арестовали в зале суда в Майами на время слушания дела о секретных документах, впоследствии отпустили

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп 13 июня посетил зал Федерального суда в Майами, где его формально арестовали. Судебное разбирательство касалось вероятных нарушений, связанных с обращением с секретными документами на частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Адвокат Трампа официально подтвердил, что настаивает на невиновности своего клиента.

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После этого суд отпустил известного политика и бизнесмена, не наложив никаких ограничений на передвижение, передает CNN. Напомним, что на прошлой неделе специальный прокурор Джек Смит предъявил экс-президенту обвинение по 37 пунктам, утверждая, что он неподобающе обращался с документами с ограниченным доступом и участвовал в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Экс-глава Соединенных Штатов прибыл в зал суда на своем автомобиле с личным водителем. Отдельно от Трампа приехал его помощник Уолт Наута, которого сторона обвинения считает соучастником. Наута тоже предстал перед судом и был отпущен, как и Трамп.

После того, как республиканец зашел в здание суда, он был формально арестован заместителем маршала США. Такая же процедура была применена к его помощнику.

Судебные приставы сняли с Трампа электронные копии отпечатков пальцев. Фотографировать экс-президента не стали, учитывая его узнаваемость. Эта процедура заняла около 10 минут.

Судья Джонатан Гудман постановил, что Трамп не может общаться с Наутой касательно этого дела. Судья также приказал прокурорам составить список потенциальных свидетелей, с которыми бывшему президенту также запретят общаться не через адвоката.

Министерство юстиции рекомендовало освободить Трампа и Науту без каких-либо финансовых или особых условий. Прокурор Дэвид Харбах заявил, что "правительство считает, что ни один из обвиняемых не рискует сбежать".

Журналисты подчеркнули: Трамп является первым бывшим американским главой, которому предъявлены федеральные обвинения.

Любую трансляцию слушаний, а также фото- и видеосъемку суд Майами запретил.

Как писал OBOZREVATEL:

– Среди 37 пунктов обвинения в отношении Дональда Трампа 31 связан с его преднамеренным хранением конфиденциальной информации, относящейся к национальной обороне.

– Это уже второе уголовное дело, связанное с Трампом. Весной ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся финансовых и бизнес-манипуляций.

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