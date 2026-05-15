Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал ситуацию в Украине с лидером Китая Си Цзиньпином во время рабочего визита в КНР. Американский лидер подчеркнул, что оба политика заинтересованы в урегулировании войны.

Он добавил, что до последнего массированного обстрела РФ все шло якобы "хорошо". Пре это он сообщил во время общения с журналистами, передал Clash Report.

Что сказал Трамп

В ответ на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он вопрос Украины с Си Цзиньпином и есть ли в этом направлении прогресс, Трамп подтвердил, что такие обсуждения состоялись.

"Да. Мы обсуждали... ну, это вопрос, который мы хотели бы видеть урегулированным. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но прошлой ночью они (Украина. – Ред.) подверглись большому удару. Поэтому, это происходит, но это позор", – сказал он.

Глава Белого дома также добавил, что в прошлом месяце из-за российско-украинской войны погибло 45 тыс. человек.

Напомним, президент Соединенных Штатов прибыл с рабочим трехдневным визитом в Китай 13 мая. В Пекине политики провели переговоры, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка.

Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который китайский глава назвал "самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

РФ устроила настоящий террор в Украине

Между тем в ночь на 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибли более 20 человек, среди них – трое детей. Десятки пострадали и много пропавших без вести.

Кроме столицы, оккупанты совершили массированные атаки по другим украинским регионам, всего во время нескольких волн 13 и 14 мая россияне использовали против Украины 1567 БПЛА и 56 ракет различных типов.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что такие обстрелы – это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Также президент сказал, что партнеры Украины не должны молчать об этом ударе.

