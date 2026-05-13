Трамп прибыл в Китай с трехдневным визитом: какие встречи запланированы. Видео

В среду, 13 мая, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Китай. Там американский лидер встретится со своим коллегой – главой КНР Си Цзиньпинем.

Стороны планируют обсудить торговые отношения, сотрудничество в ряде отраслей и другие важные вопросы. Об этом сообщает центральное китайское телевидение CCTV.

"По приглашению председателя Китая Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин специальным самолетом вечером 13 мая с государственным визитом в Китай", – говорится в сообщении.

США и Китай обсудят международные конфликты и стратегическое сотрудничество

В аэропорту Пекина американского лидера встретил вице-президент Хань Чжэн. Известно, что визит Трампа продлится три дня.

Ожидается, что уже в четверг, 14 мая, во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны обсудят широкий спектр вопросов, в частности торговые отношения между США и Китаем, сотрудничество в энергетической и технологической сферах, ситуацию вокруг Тайваня, а также другие ключевые темы двусторонней повестки дня.

Кроме того, внимание планируют уделить и актуальным международным процессам, среди которых война в Иране и российская агрессия против Украины.

Стоит отметить, что последний раз глава Белого дома посещал Китай в 2017 году.

Напомним, Дональд Трамп должен был посетить Китай с 31 марта по 2 апреля. Визит был объявлен после того, как Верховный суд отменил масштабные тарифы президента США на импортные товары.

Однако впоследствии президент США заявил, что Вашингтон попросил перенести запланированную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной такого решения стала война с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад сам Трамп анонсировал поездку в Китай, отметив, что имеет "очень хорошие отношения" с Си Цзиньпином. Ведь, по его словам, между Вашингтоном и Пекином почти не возникало серьезных проблем.

