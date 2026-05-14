'Должны быть партнерами, а не противниками': Трамп и Си Цзиньпин провели 'историческую' встречу. Главные заявления

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели масштабные переговоры в Пекине, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который Си назвал "самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

После встречи в Пекине китайская сторона заявила о начале "новой эры стабильных и конструктивных отношений" между США и КНР. Об этом сообщает CNN.

Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Вашингтон "должны быть партнерами, а не противниками", а также предложил новую модель сотрудничества между странами.

"Конструктивная стратегическая стабильность должна базироваться на сотрудничестве, управляемой конкуренции и предсказуемом мире", – заявил китайский лидер.

Си также предупредил Дональда Трампа относительно Тайваня, назвав этот вопрос "самым важным в китайско-американских отношениях".

"Если этот вопрос будет решен неправильно, две страны могут оказаться в очень опасной ситуации", – заявил Си Цзиньпин.

В ответ Тайвань обвинил Китай в создании главной угрозы безопасности в регионе. Именно военное давление Пекина является источником нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отдельное внимание во время переговоров уделили ситуации на Ближнем Востоке. Трамп пытался убедить Китай помочь повлиять на Иран для завершения войны, поскольку Пекин имеет тесные экономические связи с Тегераном и закупает большую часть иранской нефти.

Относительно темы войны в Украине и глобальной экономики. Си Цзиньпин заявил, что "в торговых войнах нет победителей", а споры между государствами нужно решать через диалог.

"Взаимный успех и совместное процветание – это единственный правильный выбор для США и Китая", – подчеркнул китайский лидер.

После официальной части переговоров Трамп и Си Цзиньпин посетили Храм Неба в Пекине – исторический комплекс, который в Китае считают символом гармонии и стабильности. Американский президент воздержался от резких заявлений относительно Тайваня.

"Это замечательное место. Невероятно. Китай – прекрасная страна", – отметил Трамп.

На встрече также присутствовали руководители крупнейших американских компаний, в частности Apple, Tesla, Nvidia, Boeing и Goldman Sachs. Сейчас Китай готов и в дальнейшем открывать свой рынок для американского бизнеса и расширять экономическое сотрудничество с США.

