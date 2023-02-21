''Хайп выглядит именно так'': Трамп заявил, что может положить конец войне в Украине за сутки, и нарвался на волну хейта. Видео

Бывший американский лидер Дональд Трамп выдал очередное скандальное заявление о войне в Украине. Он заверил, что смог бы положить ей конец за сутки.

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Такое убеждение 45-президент США сделал во время встречи со своими сторонниками, видео которой распространилось в сети. Своими словами политик, который мечтает снова занять кресло в Белом доме, нарвался на критику (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В частности, Трамп заявил, мол, закончит развязанную Россией войну против Украины, которая длится без нескольких дней уже год, одним звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

В то же время он уточнил, что сделает это только в том случае, если снова станет президентом США.

"Я позвоню двум людям – Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". И гарантирую, что смогу решить этот вопрос. Знаю, что говорить. Мы сделаем это (заключат соглашение об окончании войны. – Ред.) в течение 24 часов", – высказался Трамп.

Слова 76-летнего американского политика вызвали волну хейта в его адрес. Комментируя выступление республиканца, многие заявили, что он "хайпует" на теме войны. Украинцы в сети назвали Трампа "лжецом" и "путинским агентом".

"Ложь, за сутки он решит, а потом через пять лет снова война. Он такой, как и Путл*р", "Мне кажется, что этот человек будет бегать по передовой и кричать: "Отдайте оружие!", "Обещать не значит жениться", "Еще один маразматик, дружбан мрази ботексной", "Да у нас таких обещающих есть: обещали закончить на Донбассе, а сейчас по всей Украине", – высказались пользователи сети.

В то же время некоторые пользователи подчеркнули: все понимают, что войну в Украине можно завершить и сегодня, но вопрос в том – на каких условиях и какой ценой.

"Можно и сегодня это сделать, но какой ценой??!! А трампушка комерс, так что "методика" всем известна", "Каким баранам он это говорил", "Не нужно нам перемирие со страной сатаны!" – заявили украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Трамп выдал, что Киев должен был пойти на "уступки" Кремлю во избежание войны. По его мнению, Украине нужно было признать Крым "российским" и отказаться от вступления в НАТО.

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