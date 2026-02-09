Трамп задействовал против Украины свой любимый инструмент принуждения – медиа

Администрация президента США Дональда Трампа пытается ускорить мирные переговоры по Украине, установив дедлайн до начала лета. В Вашингтоне рассчитывают, что жесткие временные рамки заставят стороны пойти на уступки, однако эксперты предупреждают – такой подход может иметь асимметричные последствия.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского. Оценки эффективности стратегии Трампа приводят западные аналитики и эксперты по вопросам безопасности.

США предлагают завершить войну до июня и уже формируют четкий график переговорных шагов. В то же время Белый дом и Кремль официально не подтвердили наличие такого дедлайна, а в Вашингтоне не прокомментировали эту информацию на запрос журналистов.

Дональд Трамп не впервые использует жесткие временные рамки как инструмент внешней политики. Ранее он устанавливал дедлайны для договоренностей по Газе, Ирану и неоднократно – по войне в Украине. Ни один из предыдущих сроков не привел к устойчивому прекращению боевых действий.

Аналитики отмечают, что ключевые разногласия между сторонами остаются неизменными, прежде всего вопрос оккупированных территорий. Кремль требует вывода украинских войск с востока страны, на что Киев категорически не соглашается.

Эксперты предостерегают: в случае усиления давления США наибольшие риски будет нести именно Украина, поскольку Вашингтон имеет значительно больше рычагов влияния на Киев, чем на Москву.

Несмотря на трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США, которые стартовали недавно, ситуация на фронте и для гражданского населения остается критической. Западные обозреватели сходятся во мнении, что без реального давления на Россию или кардинального изменения баланса сил дедлайны вряд ли способны завершить войну в ближайшие месяцы.

