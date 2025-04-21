Известный евангелист Марк Бернс, которого часто называют "топ-пастором Дональда Трампа", посетил Украину впервые в апреле этого года. Поездка по приглашению главного раввина Моше Асмана коренным образом изменила его представление о стране и ее народе.

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Бернс своими глазами увидел последствия агрессии РФ в Буче, Ирпене, Бородянке и Кривом Роге. В интервью "Телеграф" близкий к Трампу пастор отметил важность духовной дипломатии и рассказал, как поездка развеяла его ложные представления о войне и Украине.

По его словам, впечатления от визита в деоккупированные города Украины помогли ему избавиться от ошибочных представлений, навязанных пропагандистскими СМИ. Фейковые новости годами формируют у американцев искривленную картину как в отношении Трампа, так и Украины. Он считает, что журналисты намеренно распространяют ложь, которая вредит невинным людям.

"Фейковые новости очень хорошо справляются с тем, чтобы навязывать лживую риторику американскому народу – и это происходит как со стороны левых, так и со стороны правых", — заявил пастор.

Особенно остро, по словам Бернса, медиа атакуют самого Трампа, изображая его врагом демократии и расистом, хотя на самом деле это не соответствует действительности.

"Сейчас президент Трамп является мишенью фейковых новостей – и так было за последние десять лет. Я был с ним до того, как он объявил, что собирается баллотироваться в президенты [2016 года], и собственными глазами видел, как левые в Америке изображали его расистом и человеком, который не заботится о людях. Это совершенно не так", – объяснил Бернс.

Так же искажен, по мнению пастора, представляется образ украинцев, обвиняемых в расизме, неонацизме и нетерпимости к вере.

"То же случилось со мной. Фейковые новости и СМИ мастерски создают фальшивые нарративы, и они делали это в отношении Украины. Долгое время все, что я знал о вашей стране, — нарвал о том, что в Украине якобы полно неонацистов, что люди — расисты, ненавидят церкви, не позволяют религиозно" евангелист. Он отметил, что не говорит о правительстве Украины, а о народе, который оказался совсем не таким, как его описывают.

Бернс заявил, что во время визита в Украину увидел обычных людей, ставших мишенью российского диктатора Владимира Путина и российской армии. "Именно тогда мое сердце стало существенно меняться", — подчеркнул он.

После встреч с жителями разрушенных городов и украинскими военными он убедился, что реальная Украина совсем другая. Люди стремятся не столько денег, сколько оружия для самозащиты, но больше всего мира.

Пастор подчеркнул, что поддерживает курс Трампа и его политику "Америка превыше всего", однако духовная дипломатия имеет большое значение в нынешнем мире. Увиденное в Украине стало для него личным открытием, которое помогло развеять сомнения в поддержке нашей страны.

Бернс верит, что Бог назначил его поддерживать повестку дня президента Трампа и продвигать то, что Бог поручил ему делать в Америке и во всем мире.

"Пребование в Украине дало мне возможность отсеять шум фейковых СМИ, которые опять-таки пытаются изобразить украинцев коррумпированными, расистскими, неонацистскими симпатиками. Именно такие черты мы слышим о вас из новостей в Америке. И те из нас, кто принадлежит к консервативным правам", – отметил он.

Он призвал не позволять фейковым новостям формировать общественное мнение и призвал американцев больше доверять своим глазам, а не заголовкам СМИ. Украина, по его словам, — суверенное государство, которое заслуживает уважения и поддержки.

"Мне нужно было увидеть реальную ситуацию воочию. Украина — суверенное государство. И украинцы хотят мира даже больше, чем оружия. Это действительно важно", – сказал Бернс.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти продолжают отрицать легитимность украинского правительства и требовать изменения "киевского режима" и демилитаризации. Она пытается утверждать, что Украина не является легитимным партнером в переговорах.

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