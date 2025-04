Россия пытается подорвать легитимность украинских властей: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля

Власти страны-агрессора России продолжают отрицать легитимность украинского правительства и требовать изменения "киевского режима" и демилитаризации. Они пытаются утверждать, что Украина не является легитимным партнером в переговорах.

Заявления об этом 7 апреля повторил спикер российского диктатора Дмитрий Песков. В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) объяснили, что за ними стоит.

Итак, представитель Кремля утверждал, что Путин "поддерживает идею прекращения огня" в Украине, но несколько вопросов по этому поводу еще "висят в воздухе".

По его словам, они включают "отсутствие контроля" над украинским правительством и якобы неспособность властей Украины контролировать действия "неопределенных экстремистских и националистических подразделений", которые "просто не подчиняются" правительству. Песков заявил, что эти подразделения связаны с "планами дальнейшей милитаризации" Украины.

В ISW подчеркнули, что представитель Кремля продвигает нарратив диктатора от 28 марта, неправдиво утверждая, будто бы нынешнее украинское правительство нелегитимно и неспособно бороться с вымышленными "неонацистскими группами", которые, как утверждал Путин, имеют "фактическую власть в своих руках".

"Эти заявления Кремля являются частью более широкой попытки подорвать легитимность украинского правительства и переупаковать давние требования России по изменению режима и демилитаризации в Украине", – отметили аналитики.

Они напомнили, что ранее после телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом российские официальные лица временно приостановили продвижение утверждений о якобы нелегитимности Украины, но в конце марта возобновили эти заявления.

"Недавно Трамп выразил недовольство пренебрежительными высказываниями Путина, критикующими легитимность президента Украины Владимира Зеленского, и указал на готовность ввести дополнительные санкции против России, если США и РФ не смогут "заключить соглашение", – указали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе выразили поддержку мирным инициативам США, однако отметили необходимость сохранения сильной позиции Украины в любых переговорах. Представители ЕС не питают иллюзий относительно намерений Путина, который демонстрирует полное пренебрежение к усилиям международного сообщества по достижению мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил еще более категорично: Кремль должен "срочно прекратить притворяться" и принять безоговорочное прекращение огня. Он подчеркнул, что ныне РФ не только отказывается от перемирия, но и усиливает бомбардировки мирного населения Украины, нанося трагические потери.

