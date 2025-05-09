Трамп совершил большую ошибку, которую теперь сложно исправить и за которую схватился Путин. Интервью с Веселовским

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации продолжают делать заявления относительно процесса мирного урегулирования в Украине. Накануне сразу несколько игроков его команды отличились по этому вопросу. Так, спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что "единственным препятствием к прекращению огня является российский диктатор Владимир Путин", а министр финансов США Скотт Бессент вообще назвал его военным преступником, чего ранее представители новой администрации себе не позволяли. Правда, отметив, что "с Путиным все равно необходимо вести переговоры". Вице-президент США Вэнс обвинил россиян в том, что "они требуют слишком много", а также то, что "США отходят от идеи 30-дневного перемирия, потому что она не нравится России, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования украинского "конфликта". Со своей стороны Трамп поддержал эти слова Вэнса, отметив, что "настало время принимать решение в отношении России для урегулирования войны в Украине".

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Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам мировой политики в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

- Последние заявления представителей администрации президента США имеют определенное изменение риторики. "Единственным препятствием к прекращению огня является Путин", - говорит спецпредставитель Трампа Келлог, а министр финансов США Скотт Бессент вообще назвал Путина военным преступником. Вице-президент США Вэнс заявил, что "США считают, что россияне требуют слишком много", а также то, что Штаты отходят от идеи 30-дневного перемирия инамерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования украинского "конфликта". Вряд ли все эти высказывания, особенно что касается Вэнса, не были согласованы с Трампом, который также отметил, что настало время принимать решение в отношении России для урегулирования войны. Все это признак того, что терпение лопнуло и Трамп готов к более агрессивным действиям в отношении России или это снова лишь слова, на которые Трамп безжалостен?

- Нынешняя администрация президента США – сложный вопрос. Я до сих пор плохо понимаю, кто там чем руководит, кто чем занимается. Пока что это источник хаоса, беспорядка, безответственности в чрезвычайных масштабах. Это полная катастрофа. Поэтому мы видим каждый раз разные ответы президента Трампа или его близкого окружения на одинаковые вопросы. То Путин хороший, то Путин плохой, то Путин не вовремя бомбил Киев и другие города Украины, то он стремится к миру и так далее. Поэтому все эти новые заявления сегодня не поле для отгадывания или анализа, это поле для наблюдения. То есть, дальше следим за действиями. Например, Бессент говорил замечательную речь – Путин военный преступник. Он фактически повторил высказывания президента Байдена. Далее следим за действиями Трампа – будет ли это стоить министру финансов США кресла. Ведь в ближайшие 2-3 дня бесспорно эти слова люди типа Виткоффа донесут до президента, мол, смотри, что у тебя говорят. После реакция американского лидера на эту ситуацию и можно будет сделать какие-то предварительные выводы.

Еще один пример негативных последствий от действий Дональда Трампа и его команды. Скотт Бессент едет встречаться в Швейцарии с представителями Китая, что должно стать первым шагом на пути к прекращению торговой войны и подписанию соглашения. Итак, все громкие возгласы, объявления, которые делал президент Трамп, что мы сейчас поднимем тарифы для Китая и они будут вынуждены согласиться на все американские условия и так далее, завершаются тем, с чего надо было начинать - равноправными переговорами. Я считаю, что если бы Трамп не напугал этими тарифами Китай, то Си Цзиньпин может и не полетел бы в Москву на 9 мая, и не усаживался на Мавзолее с Путиным. То есть, мы видим ужасные последствия того, что делается сегодня в администрации президента Соединенных Штатов, и боюсь, что это еще далеко не самое худшее, что произошло.

– Несколько изменилась и риторика со стороны США к Европе. Джей Ди Вэнс неожиданно заявил, что "они все еще являются одной командой из-за своих культурных и цивилизационных связей", хотя несколько месяцев назад с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности он свысока отчитывал европейских лидеров за неправильное развитие демократии в их странах и по другим вопросам. Американцы начинают понимать, что такая политика, которую они проводят по отношению к своим основным союзникам и партнёрам, приведёт к тому, что они просто останутся наедине?

- По моему мнению, вице-президент Вэнс не является самостоятельным лицом, не является производителем смыслов - это прерогатива Трампа. Сейчас Вэнс озвучивает более-менее примирительные слова. В Мюнхене его роль была показать, какая Америка могущественная, как она на всех плюет, как сама все решает. Важно то, что под влиянием объединенной общей позиции в Европе и хотя не всегда профессионального, но всегда уверенного подхода к войне, постепенно в США тормозятся те опасные импульсы, которые были с первых дней президентства Трампа. Когда господствовала мысль, что сейчас мы щелкнем пальцами так, и все сразу изменится. Россия заберет то, что она хочет, украинцы хоть и заплачут, но согласятся на все, а Европа будет спокойно на все это наблюдать. Как показало время, этот подход уже больше не работает, и у Трампа наконец это поняли.

- Дональд Трамп заявил, что намерен совместно с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом добиваться скорейшего завершения войны в Украине. Президент США отметил способность турецкого лидера вести диалог как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

– Президент Турции собирается с визитом в Вашингтон. Каких-то существенных "конфет" и инструментов влияния у Соединенных Штатов нет на сегодня в отношении Турции. Торговля там не очень значительная, а безопасность Турция с каждым днем все больше и больше обеспечивает сама себе. Она уже делает самолеты, объявила, что будет делать ядерные подводные лодки, для чего они ей не известны, но объявила. Турки делают танки, артиллерию и так далее. Армия самая большая в Европе. Таким образом Турция все меньше зависит от Соединенных Штатов, а Штаты все больше зависят от Турции, ведь это та страна, которая может при желании сделать очень больно Израилю. Но наоборот, Израиль Турции ничего сделать не может. Израиль это понимает, Трамп это понимает, Турция также. Таким образом, что-то надо Трампу вбросить позитивное от него в сознание Эрдогана, какую-то "конфетку" перед этим визитом, чтобы что-то от Турции получить в обратном направлении. Поведется ли на эту игру американского президента турецкий лидер, очень большой вопрос.

– Фридрих Мерц не без проблем стал канцлером Германии. Политик уже пообещал взять на себя большую лидерскую роль в Европе. Что касается поддержки Украины, то Мерц сразу же после избрания заявил, что "президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на ФРГ". Собственно, каких именно действий ждать от Мерца по Европе и Украине?

– Слишком рано говорить, чего можно ждать от этого канцлера Германии, поскольку он на этом посту себя еще не проявил. Что касается политической его истории, то она не прямая. Он часто менял свою линию и мнение. Мерц не выглядел в политике человеком постоянным, который ищет достижения политических целей, а выглядел человеком, который ищет достижения политических вершин. И, возможно, это несколько жестко то, что я сейчас говорю, но по крайней мере об этом пишут немецкие обозреватели, и так оно выглядит в течение последнего полугода его действий. А то, что он подчеркнуто и неоднократно говорит, что будет поддерживать Украину, свидетельствует только о том, что он соответствует линии своей партии, которая в основном уже и имеет такую позицию, и линии своих главных политических союзников сейчас на европейской арене. Например, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В соответствии с теми главными его сторонниками на данном этапе, он и строит свою политическую линию.

Что касается его контактов с важным другом Украины, которым сейчас является президент Франции Макрон, то эти две страны, Франция и Германия, являются партнерами, но и соперниками во многих сферах. Они имеют довольно отличные экономические интересы в связях и с европейскими государствами, и с внешним миром. И поэтому во время первой встречи в Париже официальной, которая происходила накануне, оба подчеркивали, что эти разногласия есть. Их будут пытаться каким-то образом согласовывать, но это будет непросто. Итак, здесь много вопросов и будем наблюдать, как проявит себя Мерц в этой внешнеполитической части, где он декларативно очень склонен поддерживать Украину. Правда, он уже сказал после того как стал канцлером, что немецких войск, очевидно, я надеюсь, на украинской земле не будет.

– Франция и Польша готовятся подписать новый Договор о дружбе, который предусматривает расширение сотрудничества двух стран, в частности в оборонной сфере. Соглашение планируется в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска. Одной из двух ключевых целей подписания нового франко-польского договора является послать сигнал России на фоне войны против Украины. Вторая цель - продемонстрировать новой американской администрации, что европейские страны полагаются не только на гарантии США и способны сами заботиться о своей безопасности. Упомянутый нами Мерц посетил Варшаву и Париж, чтобы возродить так называемый Веймарский треугольник Польши, Германии и Франции – неформальный альянс, который он считает ключевым для проведения более настойчивой европейской оборонной политики. Европа в поисках нового безопасности?

– На мой взгляд, единственный действенный формат безопасности в Европе называется НАТО. Другого действенного формата безопасности в ближайшем будущем не предвидится. Разве что Трамп расскажет, что я выхожу из НАТО, но тут надо смотреть не на слова, а на действия. Пока что ни одна структура НАТО не изменилась, как и планы не поменялись. В том числе и по отношению к Украине. Как сотрудничество с НАТО в Украине шло по нескольким линиям, как были запланированы какие-то встречи, новые документы, так оно и продолжается. Итак, риторика риторикой, а дела идут. Но о таком оборонном формате, который предлагают Франция, Польша и Германия, также может идти речь. Все договоренности между этими тремя государствами в рамках Веймарского треугольника, они важны лишь как катализаторы. Но это не является основой. Основа станет только тогда, когда к этому присоединится Великобритания, Италия, Нидерланды и возможно Испания. И тогда мы увидим, каким будет распределение обязанностей, как этот оборонный комплекс европейский сможет выйти на мировой рынок значительно мощнее, чем это он делает сейчас отдельными странами. Ведь, например, Франция продает боевые самолеты Rafale единицами, в лучшем случае десятками. А американцы продают свои боевые самолеты сотнями. Потому что Франция маленькое государство в этом смысле. Когда это будет европейский консорциум из нескольких стран, то это будет значительно больше, это будет серьезнее.

- Визит лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву продолжается с 7 по 10 мая. На ваш взгляд, какая главная тема визита Си в Путин?

- На мой взгляд, приезд Си в Москву сегодня - это жесткий ответ Трампу на его антикитайские действия с первого дня пребывания в должности. Не так страшны тарифы, как наглость, безапелляционность и самоуверенность с которой эти тарифы были введены США против Китая. Китайцы этого не воспринимают и не прощают. Это уже не тот Китай, который был 10 лет назад, когда с ним начинал воевать Трамп и тогда его в достаточной степени нагнул. Это Китай, который стал значительно сильнее, и это Америка, которая стала значительно слабее, потому что позволила России сесть себе на шею, потому что позволила себе разъединять Европу вместо того, чтобы ее объединять и оскорбила другие страны, которые могли бы стать потенциально ее большими друзьями. Тот же Вьетнам, Индонезия, наложив на них достаточно огромные тарифы, Трамп постепенно толкает их к Китаю.

Сегодня ответ от Си Цзиньпина очевиден - ты не хочешь, чтобы мы, как две великие державы, крупнейшие, мощнейшие государства мира, дальше соревновались в экономике, но взаимодействовали в поддержании спокойного, мирного развития человечества, ну хорошо, тогда ты получишь надлежащий ответ. И вот визит в Москву. Это еще не значит, что Китай окончательно выбрал себе Российскую Федерацию в качестве главного своего союзника, китайцы достаточно пренебрежительно относятся к россиянам. Говорить о союзе в этом смысле, возможно, не стоит, но о демонстрации, об ответе должном Вашингтону говорить следует. И я повторюсь, если бы политика Трампа была иной с самого начала его президентства, то не было бы сегодня Си у Путина на Красной площади.

– Тогда Трампу надо было Китай отрывать от России, а не наоборот?

– Именно так. И не только Китай, а еще Иран. Трампу же подсказывали, что не следовало Россию было просить помочь в достижении взаимопонимания по ядерной программе Ирана. Китай надо было просить помочь в этом вопросе.

– Собственно, Иран был не против переговоров с Соединенными Штатами и Европой за столом, и без РФ...

– Абсолютно, потому что нефть свою Иран России не продаст. Он ее продаст на Запад или в Китай.

– Почему именно так действует Трамп, почему считает, что именно Путин ему пригодится во многих вопросах?

– Потому что у него есть советники вроде Бэннона и Уиткоффа, которых он выбрал, и которые и сформировали именно такие мысли и нынешнюю внешнюю политику, что стало большой ошибкой американского президента, которую теперь сложно исправить.