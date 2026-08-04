Трамп сосредоточен на войне с Ираном: дипломат назвал условие, при котором США могут переключить внимание на Украину

Президент США Дональд Трамп в настоящее время сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, тогда как война в Украине отошла для него на второй план. В то же время изменение американской политики возможно лишь при условии, что глава Белого дома увидит прямое влияние исхода войны на национальные интересы США.

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Еще одним важным фактором могут стать успехи Украины на фронте и эффективность государственного управления во время войны. Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Внимание Вашингтона приковано к Ближнему Востоку

Дипломат убежден, что сейчас для американского лидера ключевым внешнеполитическим вызовом остается ситуация вокруг Ирана. Он считает, что именно поиск выхода из этого конфликта в настоящее время является приоритетом Белого дома, ведь ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке после начала войны только ухудшилась.

Шамшур подчеркнул, что Соединенные Штаты уже несут заметные репутационные потери. Ведь, по оценкам многих американских экспертов, если конфликт завершится без достижения большинства целей, которые ранее декларировала американская администрация, это может нанести ощутимый удар по стратегическим позициям Вашингтона. В итоге последствия скажутся не только на доверии союзников и стран Глобального Юга, но и повлияют на дальнейшие расчеты Китая.

"Именно поэтому сейчас основное внимание Белого дома приковано к этому направлению. Украина остается в фокусе, но уже не является приоритетом номер один. И пока что я не вижу ничего принципиально нового, что мог бы предложить Трамп. Если же изменится его стратегическое видение войны в Украине, если он придет к выводу, что ее исход напрямую влияет на национальные интересы США, тогда можно будет ожидать и изменения политики. Кстати, это тесно связано и с отношением Трампа к Европе", – пояснил посол.

Условие для изменения политики Трампа

Шамшур также обратил внимание на то, что Трамп не считает европейское направление одним из ключевых стратегических приоритетов США и отдаёт предпочтение Западному полушарию и Индо-Тихоокеанскому региону. Именно поэтому, по его мнению, пока нет оснований ожидать существенного изменения позиции американского президента в пользу Украины.

"Конечно, на это можно надеяться. Но для этого Украина должна и в дальнейшем демонстрировать успехи на фронте, продолжать наносить эффективные удары по военным целям противника. И во многом это будет зависеть от качества государственного управления в условиях войны. А именно нового качества управления мы, к сожалению, пока не увидели", – подытожил дипломат.

Напомним, накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп – единственный лидер в мире, который может побудить Россию и Украину к мирным переговорам. По его словам, США будут и дальше работать над дипломатией, несмотря на то, что ситуация зашла в тупик.

Как писал OBOZ.UA, Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

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